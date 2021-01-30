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GeriFutbol Galatasaray'da Ryan Babel'in ofsayt şanssızlığı
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Futbol
Haber Giriş: 30.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Ryan Babel'in ofsayt şanssızlığı

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Galatasaray'da Ryan Babel'in ofsayt şanssızlığı
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Galatasaray'da Ryan Babel, Gaziantep FK ağlarını iki kez havalandırsa da ofsayta yakalandı.

Gaziantep’e konuk olan Galatasaray’da Ryan Babel, ilk yarıda iki dakikada arayla iki kez topu ağlara gönderdi. Ancak Hollandalı’nın 25 ve 27. dakikalardaki pozisyonlarda ofsayta takılması nedeniyle attığı goller geçersiz sayıldı.

EMRE AKBABA DA TAKILDI 

33. dakikada bu kez Babel’in pasında Emre Akbaba topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyon öncesindeki ofsayt nedeniyle gol yine geçerli sayılmadı.

Galatasarayda Ryan Babelin ofsayt şanssızlığı

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