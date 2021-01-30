Galatasaray'da Ryan Babel'in ofsayt şanssızlığı

Gaziantep’e konuk olan Galatasaray’da Ryan Babel, ilk yarıda iki dakikada arayla iki kez topu ağlara gönderdi. Ancak Hollandalı’nın 25 ve 27. dakikalardaki pozisyonlarda ofsayta takılması nedeniyle attığı goller geçersiz sayıldı.

EMRE AKBABA DA TAKILDI

33. dakikada bu kez Babel’in pasında Emre Akbaba topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyon öncesindeki ofsayt nedeniyle gol yine geçerli sayılmadı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...