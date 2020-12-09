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GeriFutbol Galatasaray'da Ryan Babel'den ırkçılığa tepki ve Webo'ya destek
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DHA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 17:01 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Ryan Babel'den ırkçılığa tepki ve Webo'ya destek

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Galatasaray'da Ryan Babel'den ırkçılığa tepki ve Webo'ya destek
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Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, "Bütün sporlarda bu olayların yaşanmasına karşıyım. Bence her şey iyi olacak. Sakın endişelenme. Bu mücadeleyi biz kazanacağız" dedi.

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6’ncı ve son maçında 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu damgasını vurdu. Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunan Sebastian Coltescu’ya bir tepki de Galatasaraylı Ryan Babel'den geldi.

Skorer!den Nergis Aşkın'a konuşan Ryan Babel, bütün spor faaliyetlerinde ırkçılığa karşı olduğunu belirterek, "Webo kardeşim, bu konuda arkandayım ve seni destekliyorum. Biliyorum ki senin için en iyisi olacak. Bütün sporlarda bu olayların yaşanmasına karşıyım. Bence her şey iyi olacak. Sakın endişelenme. Bu mücadeleyi biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasarayda Ryan Babelden ırkçılığa tepki ve Weboya destek

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