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Futbol
Haber Giriş: 22.01.2021 - 08:34 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Radamel Falcao için son dakika! Yeni talip...

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Galatasaray, Radamel Falcao'yu elden çıkarmak istiyor. Kolombiyalı golcünün çok sayıda talibi de var ancak transferi bir türlü gerçekleşmiyor.

Tedavisine İspanya'da devam edilen 34 yaşındaki Kolombiyalı golcüye bu kez de Arjantin kulübü River Plate talip oldu.

Güney Amerika temsilcisi, bu transfer için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Galatasaray cephesi ise oyuncunun yıllık 5 milyon Euro'yu aşan maliyetinden kurtulmaya çalışıyor.

Galatasarayda Radamel Falcao için son dakika Yeni talip...

Bu nedenle Falcao'nun menacerine, tüm transfer görüşmelerine katılabilmesi adına onay verilmiş durumda.

Falcao'nun ilk planı ise sakatlığını atlattıktan sonra Galatasaray'a dönüp formasına kavuşmak.

Yönetimin, tecrübeli golcüyle yakın zamanda bir görüşme yapacağı öğrenildi.(Fanatik)

Galatasarayda Radamel Falcao için son dakika Yeni talip...

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