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Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un koronavirüs testi pozitif çıktı

#Galatasaray#Patrick Van Aanholt#Koronavirüs
Galatasarayda Patrick van Aanholtun koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başlarken sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, Covid-19 PCR testi pozitif çıkan Patrick van Aanholt’un tedavisine başlandığı kaydedildi.

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Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları devam ederken resmi siteden yapılan açıklamada, testi pozitif çıkan Patrick van Aanholt’un tedavisine başlandığı belirtildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı.

Antrenmanın devam eden kısmında gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma çalışması üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

AANHOLT'UN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Hissettiği belirtiler sonrası ülkesi Hollanda’da yaptırdığı Covid-19 PCR testinde pozitif sonuç görülen Patrick van Aanholt’un izolasyon ve tedavi sürecine başlandı.

Hollanda’daki karantina süresi cuma günü dolacak olan oyuncu, aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul’a dönmesi planlanıyor.

Galatasarayda Patrick van Aanholtun koronavirüs testi pozitif çıktı

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MUSLERA VE DIAGNE'NİN TEDAVİLERİ DEVAM ETTİ

Fernando Muslera ve Mbaye Diagne’nin tedavilerine devam edildi. Milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı.

Galatasaray Futbol Takımı, Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek

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#Galatasaray#Patrick Van Aanholt#Koronavirüs

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