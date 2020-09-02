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Galatasaray'da orta saha transferi için son aday Stefan Johansen
Galatasaray, kadrosuna 3. Norveçli futbolcuyu katmak için transfer çalışmalarına başladı.
Transfer döneminde orta sahaya yoğunlaşan Galatasaray, aradığı ismi İngiltere'de buldu.
Sky Sports'un haberine göre Galatasaray, Fulham'ın orta saha oyuncusu Stefan Johansen'i kiralamak için resmi teklifte bulundu.
Transfer için İngiliz kulübün cevabının beklendiği belirtildi.
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