MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da orta saha transferi için son aday Stefan Johansen
GeriFutbol Galatasaray'da orta saha transferi için son aday Stefan Johansen
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 02.09.2020 - 00:39 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da orta saha transferi için son aday Stefan Johansen

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da orta saha transferi için son aday Stefan Johansen
Abone Olgoogle-news

Galatasaray, kadrosuna 3. Norveçli futbolcuyu katmak için transfer çalışmalarına başladı.

Transfer döneminde orta sahaya yoğunlaşan Galatasaray, aradığı ismi İngiltere'de buldu.

Sky Sports'un haberine göre Galatasaray, Fulham'ın orta saha oyuncusu Stefan Johansen'i kiralamak için resmi teklifte bulundu.

Transfer için İngiliz kulübün cevabının beklendiği belirtildi.

 

Galatasarayda orta saha transferi için son aday Stefan Johansen

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle