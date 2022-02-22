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Galatasaray'da Ömer Bayram'dan taraftara mesaj! "Güzel günlerimiz çok yakında"

#Galatasaray#Ömer Bayram#Göztepe
Galatasarayda Ömer Bayramdan taraftara mesaj Güzel günlerimiz çok yakında

Galatasaray’ın Göztepe’yi deplasmanda 3-2 mağlup ettiği müsabakada neden olduğu penaltı sebebiyle eleştirilere maruz kalan Ömer Bayram, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

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Son dönemdeki performansı nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarlardan sıkça eleştiri alan Ömer Bayram, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz hayatta, elimizde olmadan istemediğimiz hatalar yapabiliriz. Bu hatalar bazen hem kendimizin hem de başka insanların üzülmesine sebep olabilir. İstemediğimiz sonuçlar ortaya çıktığında ise asıl görevimiz o hatayı telafi etmek için çaba göstermektir. Umutsuzluğa kapılıp pes etmek değil. Futbol da tıpkı hayat gibi sürprizlerle dolu aynı zamanda da hatalara çok açık bir oyun. Üzülerek dile getiriyorum ama maalesef ben de dün akşam oynadığımız oyunda, yaptığım bir hata sonucu takımıma bir penaltı kaybı yaşattım. Takım arkadaşlarımın gösterdiği çaba ve muhteşem özveri ile bu hatayı telafi etmeyi başarabildik. Bizler Galatasaraylıyız, biz Galatasaray'ız.. Şanlı taraftarımızın desteğiyle kocaman bir aileyiz. Tarihimizde olağanüstü bir gurur ve eşsiz başarılar var. Bu büyük camianın kaptanlarından biri olabilmenin verdiği muhteşem gurur ve getirdiği büyük sorumluluğu da göz önüne alarak şunu söyleyebilirim ki şu anın aksine, yeniden Galatasaray'a yakışır bir duruma gelebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunu şanlı taraftarımıza ve büyük kulübümüze borçluyuz. Tüm kalbimle ve azmimle söylüyorum, güzel günlerimiz çok yakında."

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#Galatasaray#Ömer Bayram#Göztepe

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