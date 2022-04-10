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Galatasaray'da Omar Elabdellaoui ve Ryan Babel'den Fenerbahçe sözleri! 'Küçük detaylar sonucu belirledi'

#Galatasaray#Ryan Babel#Omar Elabdellaoui
Galatasarayda Omar Elabdellaoui ve Ryan Babelden Fenerbahçe sözleri Küçük detaylar sonucu belirledi

Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Omar Elabdellaoui ve Ryan Babel maçtan sonra açıklamalarda bulundular.

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Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Omar'ın açıklamaları;

“Kötü bir gündü bizim için. Bu tür maçlarda düelloları kazanmamız, mücadeleyi tam bir şekilde vermemiz gerekiyor. Performansımız iyi değildi. Detaylar çok önemli bu maçlarda. Bir bahane olamaz ama ikinci gol öncesinde Taylan’a elle yapılan bir hareket var. Bu da bir faktör.”

“Takımda iyi veya kötü zamanlar oluyor. Burada tek başına bir şey söyleyemem. Herkes kendini adıyor. Küçük detay hataları kötü sonuçlara sebep oluyor.”

BABEL: KÜÇÜK DETAYLARLA KAZANDILAR

Ryan Babel ise küçük detayların sonucu belirlediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

Küçük detaylar bu tip maçlarda çok önemli. Fenerbahçe sahada küçük detayları kazandı ve sonucu elde etti.

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Performans değişimlerinin nedenini şöyle açıklayayım; bugünkü derbiydi, geçen haftaki derbi değildi. Fark buydu.

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#Galatasaray#Ryan Babel#Omar Elabdellaoui

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