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GeriFutbol Galatasaray'da Okan Kocuk'tan Trabzonspor sonrası Muslera itirafı!
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Haber Giriş: 26.12.2020 - 21:33 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Okan Kocuk'tan Trabzonspor sonrası Muslera itirafı!

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Galatasaray'da Okan Kocuk'tan Trabzonspor sonrası Muslera itirafı!
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Galatasaray'ın file bekçisi Okan Kocuk, Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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  • Trabzonspor - Galatasaray maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Trabzonspor - Galatasaray maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Trabzonspor - Galatasaray maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Trabzonspor - Galatasaray maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Okan Kocuk, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Muslera'dan sonra kaleyi teslim almanın zor olduğuna vurgu yapan Okan, "Muslera gibi kaleciden sonra kaleyi devralmak çok zor iş. Benim gördüğüm en iyi kaleci o. Fatih Ağabey ile birlikte kaleyi teslim attık." dedi.

Okan Kocuk sözlerini, "Çok iyi savunma yapıyoruz. Gol yemeden zor bir deplasmandan 3 puan aldık." şeklinde tamamladı.

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