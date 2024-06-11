Galatasaray'da Okan Buruk'tan Jose Mourinho yanıtı

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G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk yeni sezonun büyük bir çekişmeye sahne olacağını belirtirken ‘Hep mayıslar bizimdir’ dedik. Yine bizim oldu. Seneye de bizim olacak” dedi. DHA’ya açıklamalarda bulunan Buruk, F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağını aktarırken Portekizli çalıştırıcıdan çekinmediği şu sözlerle ifade etti:

NE YAPACAĞI BELLi OLMAZ

Mourinho ile tanışmışlığımız yok. Ülke futbolu için çok önemli. Benim için karşı takımın hocasının kim olduğu fark etmiyor. Rakibin başında kim olursa olsun. Jesus vardı iki sene önce. Amacım kendi oyunumuza odaklanmak. Mourinho yıllardır şampiyonluğa oynayan takımlarda çalışmadı. Yeni bir takım yeni bir ülke. Avrupa’da iki final oynadı. Önemli başarıları var. Önemli hava getirecektir. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir karakter. Özellikle gazetecilerle ilgili birçok şey olacak gibi.”

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25. ŞAMPiYONLUĞU iSTiYORUZ

Deneyimli çalıştırıcı geride kalan sezonda 99 puanla ikinci sırada kalan Fenerbahçe’nin başarısız olmadığına dikkat çekerken 2024-25 hedefleri ile ilgili olarak da “Yeni senede de şampiyon olmak, üçüncü şampiyonluğu üst üste kazanmak istiyorum. Bütün Galatasaray taraftarı istiyor. 2023’te 23. şampiyonluk, 2024’te 24. şampiyonluk ve 2025’te de 25. şampiyonluk olsun diye şu anda tabii ki bunu hayal ediyoruz. Bununla yaşıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

ŞAMPiYON OLMADAN KUTLAMA YAPTILAR

“Kutlamaları kısa tuttuk. Biz kutlamayı değil şampiyon olmayı seviyoruz. Çok uzun sene şampiyon olmayan bir takım şampiyon olsa daha farklı kutlar. Şampiyon olmadan da kutlayan takımlar görüyorsunuz. Fenerbahçe’nin ‘haksız şampiyonluk’ söylemini yadırgamıyorum. 10 sene şampiyon olmamış bir camia var; ne diyebilirsiniz taraftarınıza.”

4 OYUNCU ALACAĞIZ ÖNCELiĞiMiZ SAĞ BEK

“İlk başta 4 oyuncu almayı düşünüyoruz. Direkt olarak katkı alacağımız isimler alacağız. Orta saha ve forvet de düşünüyoruz ama öncelik sağ bek. Şu anda sağ bekimiz yok. Bakambu gibi hem İcardi ile hem de onsuz oynayabilecek bir oyuncu da arıyoruz.

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Sofyan Amrabat ile görüşmem olmadı. Geçen sene görüşmüştüm, son anda Manchester United’a gitti. Kendisi çok önemli bir oyuncu, Avrupa’da fiyatlar uçtu. Kimi sorsanız 20-25- 35... Oyuncu fiyatları 2-3 katına çıktı şu anda.

Rafa Silva serbest olduğu için çok fazla talibi var ve astronomik rakamlar isteniyor. Şu anda kesinlikle bizim gündemimizde değil.”