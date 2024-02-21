Galatasaray'da Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu, Prag'da konuştu: 'Avrupa kupası hayalimiz var ama...'

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UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte öne çıkan açıklamalar;

OKAN BURUK: AVANTAJI KENARA BIRAKACAĞIZ

Kazanıp son 16'ya kalmak istiyoruz. İlk maçtaki avantajı bir kenara bırakıp bu maça odaklanacağız. İlk maçta bizi ne kadar zorladıklarını biliyoruz. Hem savunmada hem hücumda dikkat etmemiz gerekiyor. Ligdeki son 3 deplasmanda iyi işler yaptık. Rakibimiz oynayan bir takım ama Galatasaray her maçı kazanmak için sahaya çıkan bir takım. İlk maçın üstüne çıkarak daha iyi bir performans vermemizi bekliyorum.

GALATASARAY HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKAR

Tenis oynamıyoruz, tek başıma bir şey yapmıyorum. Geçen seneden beri kazanma odaklıyız. Camiamıza karşı bir sorumluluğumuz var ve bu da kazanmak. Galatasaray her maça kazanmak için çıkar. Bu düşünce de rekorları getiriyor. Bundan önce de böyle olmuş, bundan sonra da böyle olacak. Hep beraber bir şeyleri yaşıyoruz. Galatasaray'ın kazandığı bir başarı, ben başında olduğum için benim adım geçiyor.

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NEDVED ÖNEMLİ İŞLER YAPMIŞTI

Galatasaray taraftarı buraya akın edecektir. Bizim ne kadar seyircimiz olacağı maç günü ortaya çıkıyor. Güzel bir takıma karşı, güzel bir atmosferde oynayacağız. Sparta Prag ile futbolcuyken karşılaştığımda Nedved çok önemli işler yapmıştı. İnşallah antrenör olarak yarın kazanan ben olurum.

ÖNEMLİ EKSİKLERİ VAR

Sparta Prag'da 3 önemli eksik var. Savunmada sol ayaklı oyuncuları eksildi, oyun kurmada 3 tane sağ ayaklı oyuncuları olacak. Takımın skor yükünü çeken iki oyuncuyu da kullanamayacaklar. En önemli eksikler bunlar rakibimiz için.

SAKAT OYUNCULAR NE ZAMAN DÖNECEK?

Aurier ve Ziyech'in Beşiktaş maçında dönmesini hedefliyoruz. Kaan'ın da ağrıları var ama oynamaya devam ediyor. İdareli bir şekilde kullanıyoruz. Hedefimiz Beşiktaş maçında oynamaları.

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MUSLERA İLE SIKINTI OLMAZ

Muslera ile ilgili ileriye dönük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bizim isteğimiz bizimle devam etmesi, inşallah bu şekilde olacağını düşünüyorum.

KEREM AKTÜRKOĞLU: KOLAY OLMASI BEKLENİYORDU AMA...

Kuralardan sonra kolay bir tur olacağı bekleniyordu ama biz öyle olmayacağını biliyorduk. İlk maçtaki analizlerden sonra olumlu ve olumsuz tarafları ayırdık. Yarın daha daha iyi, daha temkinli bir oynamak istiyoruz. İnşallah bir sakatlık çıkmadan taraftarlarımıza üst turu hediye etmek istiyoruz.

ANKARAGÜCÜ MAÇI ÖNCESİ VERİLEN MEKTUPLAR

Gerçekten çok anlamlı bir hediye oldu bizim için. Erden ağabeye, Fatih ağabeye, Ayhan ağabeye çok teşekkür ederim. Mesajı gördükten sonra Erden ağabeyi arayıp teşekkür ettim. Bizim hayallerimiz var, bunlarda biri de Avrupa şampiyonu olabilmek. Önümüzde çok uzun ve çetin bir yol var. Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. O notu ömrüm boyunca saklayacağım.

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AVRUPA KUPASI KALDIRMAK GÜZEL BİR HAYAL

Avrupa kupasını kaldırmak çok güzel bir hayal ama çok çetin bir yol bu. Hayallerimden birisi Galatasaray ile bir kupa daha kazanmak. Önümüzde 4 kupa var, hepsini kazanmak istiyoruz. Galatasaraylı olmak her türlü mücadele edip galibiyet alabilmek anlamına gelir. Muslera kupaları kaldırmaya alışık, biz de ona yardımcı olmak istiyoruz. Kupa alındığında kimin, nasıl poz verdiği önemsiz.