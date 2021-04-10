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Futbol
Haber Giriş: 10.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Niyazi Yelkencioğlu, Divan'a talip!

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Galatasaray'da Niyazi Yelkencioğlu, Divan'a talip!

Kulüpte uzun yıllar görev yapan Niyazi Yelkencioğlu, Galatasaray Divan Başkanlığı'na aday oldu.

Eşref Hamamcıoğlu’nun G.Saray başkanlığına adaylığını açıklamasının ardından kulüpte uzun yıllar görev yapan Niyazi Yelkencioğlu, yaptığı birçok görüşme ve camiadan da gelen talep sonrasında Divan Kurulu Başkanlığı’na resmen aday oldu.

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G.Saray Lisesi mezunu olan, Özhan Canaydın yönetiminde 4 yıl idarecilik yapan ve G.Saraylılar Derneği’nde 4 sene mesai harcayan Niyazi Yelkencioğlu, aynı zamanda 2002-05 ve 2015-16 G.Saray Sportif A.Ş. yöneticiliği görevini de yürüttü.

Mahmut Recevik hakkında soruşturma

Türkiye Futbol Federasyonu, G.Saraylı yönetici Mahmut Recevik hakkında, Antalyaspor maçı sonrası kendilerine küfür ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Türk Telekom Stadı’da 2 Ocak’ta oynanan Antalya maçında TFF yöneticileri ve hakemlere hitaben küfür ettiği belirtilen Recevik daha sonra Twitter’dan maçın heyecanı nedeniyle yaşanan olay için özür dilemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe veren TFF, kendilerine hakarette bulunan G.Saraylı yönetici hakkında suç duyurusunda bulundu. Sporda Şiddetin Önlenmesi Bürosu Recevik hakkında soruşturma başlattı. Recevik’in önümüzdeki günlerde, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye çağırılması bekleniyor.

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