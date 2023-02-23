Galatasaray'da Nicolo Zaniolo sahaya indi

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Galatasaray, Antalya kampındaki çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.



Antalya’da kamp yaptıkları hotelin sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 5e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda pas oyununun ardından çift kale maçla tamamlandı.



Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.30da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

ZANIOLO SAHAYA İNDİ

Öte yandan sarı kırmızılı ekibin yeni transferi Nicolo Zaniolo, bugün kendisi için özel olarak hazırlanan bir program dahilinde sahada çalışmalara başladı.