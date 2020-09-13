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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 16:17 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Neftçi mesaisi başladı

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Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda 17 Eylül Perşembe günü Azerbaycan ekibi Neftçi'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Gaziantep FK maçının tamamında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas oyunları, beşe beş çift kale, 10'a 10 çift kale ve taktik çalışmalarla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılı ekip, Neftçi maçının hazırlıklarını 15 Eylül Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Galatasarayda Neftçi mesaisi başladı

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