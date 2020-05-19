Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in mide ameliyatı da çok başarılı geçti

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK | Galatasaray’da halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle 30 Nisan’da kaldırıldığı hastaneden 15 Mayıs’ta taburcu edilen Başkan Mustafa Cengiz dün acilen ameliyata alındı. 7 Mayıs’taki beyin ameliyatının ardından dün mide ameliyatı olan Cengiz’in sağlık durumu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Başkanımızın daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir” denildi.

Ali Koç, Cengiz’i yalnız bırakmadı

Sarı kırmızılılar, başkanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu, takip ve tedavisine devam edildiği belirtilerek, “Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz” denildi. Yeniden hastaneye yatırılmasının ardından Mustafa Cengiz’e başta Galatasaray olmak üzere spor camiasından destek yağdı. Ezeli rakip Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç’un da Cengiz’in durumu öğrenir öğrenmez hastaneye gittiği ve Galatasaray başkanını ilk ziyaret edenler arasında yer aldığı öğrenildi.

Günay: Kısa sürede geri dönecek

Futbol Federasyonu, Basketbol Federasyonu Kulüpler Birliği, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon başta olmak üzere kulüpler art arda geçmiş olsun mesajları yayınlarken Mustafa Cengiz’in başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da şunları söyledi: “2 kritik ameliyat başarıyla geçmiş oldu. Camiamıza, başkanımıza geçmiş olsun. İnşallah kısa sürede tedavi süreci sonuçlanacak ve başkanımız görevinin başına gelecektir.”