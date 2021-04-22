Galatasaray'da Muslera'dan 45 dakikada 3 kurtarış

Mücadelenin 3. dakikasında Trabzonspor’un kullandığı serbest vuruş sonrası Bakasetas ceza alanı ön çizgisinde önünü boşaltıp sol ayağıyla sert vurdu, köşeye giden topu Muslera çıkardı.

9’da ise Bakasetas’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda doğrudan kaleye giden topta Uruguaylı eldiven son anda kornere çeldi.

24’te Djaniny’nin kafayla indirdiği topla savunma arkasına sarkan Bakasetas’ın sert şutunda Uruguaylı eldiven hata yapmadı.

BAKASETAS CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan zorlu karşılaşmanın 60. dakikasında Trabzonsporlu Bakasetas rakibine yaptığı hareket sonucunda hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Bu kartla Yunan futbolcu, bordo mavililerin gelecek hafta iç sahada oynayacağı Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.

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