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Galatasaray'da Moritz Volz göreve başladı

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#Moritz Volz#Galatasaray#Okan Buruk
Galatasarayda Moritz Volz göreve başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 15:18

Galatasaray’ın yeni yardımcı antrenörü Moritz Volz görevine başladı.

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Geçen hafta özel işleri için ülkesine giden Moritz Volz, İstanbul’a gelerek Galatasaray'da teknik ekibe katıldı.

Volz, Galatasaray’da Okan Buruk’un yardımcı antrenörlüğünün yanı sıra altyapı ve bilimsel konularda da görev yapacak.

Moritz Volz, daha önce 4 yıl Arsenal’in gözlemci ekibinde yer almıştı. Bu süreçte Julian Nagelsmann ile tanışan 39 yaşındaki antrenör, Leipzig’e katılarak antrenman methodları, bireysel oyuncu gelişimi, gözlemcilik ve sağlık bilimi üzerine çalıştı.

Birçok eğitim programına katılan Volz, UEFA tarafından elit antrenörler ekibine seçilmişti.

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#Moritz Volz#Galatasaray#Okan Buruk

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