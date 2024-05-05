Galatasaray'da Mertens belirsizliği, Sivasspor kaiflesinde 3 eksik! Muhtemel 11'ler, son haberler, iddaa oranları...

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GALATASARAY

Adana Demirspor deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanan Galatasaray, Fenerbahçe'yle arasındaki 4 puan farkı korumuştu.

Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens dışında göze çarpan bir eksik yok.

Hafta arası bazı antrenmanları kaçıran Belçikalı oyuncunun durumu maç saati netleşecek.

Mertens yetişmezse ilk 11'de Kerem Aktürkoğlu veya Wilfried Zaha'yı görebiliriz.

Sağ kanatta Hakim Ziyech, forvette Mauro Icardi, orta alanda "Kerem Demirbay & Lucas Torreira" ikilisi bozulmayacak.

Stoperde bir kez daha "Victor Nelsson & Abdülkerim Bardakcı" göreceğiz.

SİVASSPOR

Son 4 lig maçında 10 puan (3G 1B) toplayan Sivasspor'da ise 3 isim deplasman kafilesinde yer almadı.

Burak Kapacak, Alaaddin Okumuş ve Hakan Arslan, İstanbul'a getirilmedi.

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TD Bülent Uygun zaman zaman 5'li, zaman zaman da 4'lü savunma tercih ediyor. Burak ve Alaaddin'in yokluğunda sağ tarafta Murat Paluli olacak.

Hücum merkezinde Rey Manaj boy gösterecek, kanatlarda Clinton N'Jie ve Queensy Menig formaya yakın.

Manaj, bu sezon Süper Lig'de attığı 18 golle Aatif Chahechouhe'yu (17 gol) geride bırakarak Sivasspor'un lig tarihindeki en skorer oyuncusu oldu.

Kaledeki "Djorde Nikolic - Ali Şaşal Vural" tercihini maç saati öğreneceğiz. Nikolic şans bulduğu 2 maçta da kalesini gole kapatmıştı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray bu sezon iç sahada oynadığı tüm maçları kazandı! (17/17)

- Sivasspor'un deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 6 maçta denge söz konusu. (2 GS galibiyeti - 2 beraberlik - 2 Sivas galibiyeti)

- Maçın hakemi Arda Kardeşler, bu sezon 19 Süper Lig karşılaşmasında düdük çaldı. (86 sarı kart - 3 kırmızı kart - 3 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İY1" oldu!

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%26'lık kesim sarı-kırmızılı takımın ilk yarıyı önde kapatacağını düşünüyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Hemen üye ol!

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