Galatasaray'da Mbaye Diagne'den dikkat çeken paylaşım! 'Gel dediler geldim...'

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Galatasaray'ın sakatlığı sebebiyle devre arası transfer döneminin son günlerinde sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Senegalli forvet paylaşımında, "Gel dediler geldim, git dediler gittim. Ben iyi ve kötü zamanlarda Galatasaray'ı savunmaya çalıştım. Umarım anlarsınız. Sizi seviyorum, yakında görüşmek üzere. Sevginin sınırı yok." ifadelerine yer verdi.

Bu sezon Galatasaray'da 23 maçta süre alan 30 yaşındaki santrfor, 4 kez fileleri sarsmıştı.