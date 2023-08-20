Galatasaray'da Mauro Icardi'den görülmemiş performans! Hagi'yi yakaladı, yeni rekor...

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Trendspor Süper Ligi'nin ikinci haftasında oynanan maçta Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederken sahneye Mauro Icardi çıktı.

İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ligde bu sezon ilk kez 11'de görev aldı. Olimpija Ljubljana karşılaşmasında attığı golle takımına galibiyeti getiren isim olan Mauro Icardi, Trabzonspor mücadelesine ilk 11'de başladı. Icardi deplasmanda oynanan Olimpija Ljubljana ve Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor maçlarında sonradan oyuna girmiş, hafta içinde 1-0 kazanılan Olimpija Ljubljana mücadelesinde ise ilk 11'de görev almıştı.

İKİ KEZ SAHNE ALDI

Galatasaray, 23. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle dev maçta 1-0 öne geçti. Torreira'nın rakip yarı alanda yaptığı pres sonucu top Kerem'in önünde kaldı. Kerem, savunma arkasına kaçan Icardi'yi gördü. Uğurcan'la karşı karşıya kalan Icardi sağ ayağının dışıyla gol vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi. Mauro Icardi, 90+3. dakikada sağdan gelen ortada şık bir kafa vuruşuyla takımını 2-0 öne geçirdi ve maçın skorunu tayin etti.

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BURAK YILMAZ SONRASI BİR İLK

Mauro Icardi, Burak Yılmaz'dan bu yana (Aralık 2013) Galatasaray formasıyla üst üste iki Trabzonspor maçında gol atan ilk futbolcu oldu.

HAGI'Yİ YAKALADI

Attığı 2 golle birlikte Arjantinli yıldız bir kez daha tarihe geçmeyi başardı.

Icardi, derbilerde attığı 8 golle Gheorghe Hagi'ye ait olan Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en çok derbi golü atan yabancı oyuncu rekorunu egale etti.

Arjantinli, Galatasaray ile toplamda 29 maça çıktı. 25 gol ve 8 asist yaptı.

1 YILDA ZİRVEDE

Galatasaray'da derbilerde en çok gol atan futbolcular;

8 - Icardi

8 - Hagi

7 - Milan Baros

7 - Sneijder

6 - Felipe Melo

6 - Elmander