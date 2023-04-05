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Galatasaray'da Mauro Icardi Newcastle United'ın radarında!

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#İcardi#Transfer#Galatasaray
Galatasarayda Mauro Icardi Newcastle Unitedın radarında
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 08:58

Bu sezon iddialı bir kadro kuran ve gümbür gümbür Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Sarı-Kırmızılılar'da yıldız futbolcuların her geçen gün talibi artıyor. İngiliz basını, Galatasaray'daki performansıyla dikkat çeken başarılı oyuncuya Newcastle United'ın kanca taktığını iddia etti.

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İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden biri olan Newcastle United'ın uzun süredir devam eden satılacağı iddiaları 2021'in son aylarında resmiyete döküldü. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı servet fonu PIF, PCP Capital Partners ve Reuben Brothers şirketlerini de kapsayan Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyumun, 352 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibini satın aldı.

City'e yapılan yatırımın 10 katı...

Satın alma işlemi resmen tamamlanırken Newcastle United'ın yeni sahibi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman oldu. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Mohammed bin Salman, Manchester City’e yapılan yatırımın 10 katı daha fazla yatırım yapma potansiyeline sahip. Gelişmeler sonrasında Newcastle United taraftarları da tıpkı Manchester City'de olduğu gibi kulübün bambaşka bir kimliğe bürünüp, kısa zaman içerisinde St James Park'a dünya yıldızlarının inmesini dört gözle beklemeye başlamıştı.

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İki sezonda 316 milyon Euro'luk transfer!

Geçen sezon Siyah-Beyazlılar kadrosunu güçlendirmek için 130.5 milyon Euro'luk harcama yaptı. Lyon'dan Bruno Guimaraes'e, Burnley'den Chris Wood'a, Arsenal'den Joe Willock'a, Brighton'dan Dan Burn'e, Atletico Madrid'den Kieran Trippier ve Aston Villa'dan Matt Targett'e imza attıran Newcastle United bu sezon da transfere tam 185.3 milyon Euro ödedi.

Isak'ı kaptılar

Real Sociedad'dan geleceğin yıldız adaylarından Alexander Isak'ı tam 70 milyon Euro'ya kadrosuna katan İngiliz ekibi, İsveçli forvet dışında Anthony Gordon, Sven Botman, Nick Pope, Harrison Ashby, Garang Kuol ve Beşiktaş'tan tanıdığımız Loris Karius'u renklerine bağladı.

Icardi'nin peşine düştüler

Ada ekibinin yeni sezonda da sansasyonel transferlere devam edeceği konuşuluyor. Bu doğrultuda son sürat görüşmeler devam ederken İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.

Fanatik'in derlemesine göre; The Sun, Newcastle United'ın yeni sezon için Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin peşine düştüğünü öne sürdü.

16 maç, 9 gol, 6 asist

Haberde; Arjantinli golcünün sezon sonunda PSG'ye döneceği belirtilirken Ada ekibinin forvet adayları listesinde de en üst sıralarda isminin yazdığı kaydedildi. Icardi bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 16 maçta 9 gol, 6 asistle oynadı.

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#İcardi#Transfer#Galatasaray

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