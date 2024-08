Galatasaray'da Mauro Icardi - Kerem Aktürkoğlu iş birliği damga vurdu

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin en çok asist yaptığı isim Kerem Aktürkoğlu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Atakaş Hatayspor maçı ilk 11'ine göre bu maçta Sanchez, Köhn, Kerem Demirbay ve Ziyech'in yerine Nelsson, Kaan Ayhan, Gabriel Sara ve Kerem Aktürkoğlu'nu tercih etti.

Galatasaray, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ziyech, Jelert, Yusuf Demir, Batshuayı, Efe Akman, Metehan Baltacı görev bekledi.

GALATASARAY’DA 2 EKSİK

Galatasaray’da, Hatayspor karşılaşmasının son dakikalarında sakatlanan ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2’nci derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen Davinson Sanchez, Konyaspor karşısında oynayamadı. Öte yandan Derrick Köhn ise üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Konyaspor maçında forma giyemedi.

KONYASPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Konyaspor ise Kasımpaşa maçı 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Teknik direktör Ali Çamdalı, Ufuk Akyol ve Damjanovic'in yerine Oğulcan Ülgün ile Aleksic'i ilk 11'de tercih etti.

Yeşil beyazlılar Slowik, Uğurcan Yazğılı, Jevtovic, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Yusuf Erdoğan ve Umut Nayir, 11'i ile sahaya çıktı.

Bu arada MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadının tamamına yakınının dolduğu görüldü.

YUSUF ERDOĞAN'DAN 6 GOL KATKISI

Konyaspor'un Oğulcan Ülgün'le attığı golde asisti yapan Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a karşı bir golde daha katkı yaptı.

Yusuf Erdoğan, kariyerinde en çok Galatasaray maçlarında gol katkısı yaparken 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

BARIŞ ALPER YILMAZ, İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Konyaspor karşısında bu sezonki ilk Süper Lig golünü kaydetti.

Mücadelede Barış Alper Yılmaz da bu sezonki ilk golünü attı. 59. dakikada Sara’nın kullandığı köşe vuruşunda Konyaspor savunmasının uzaklaştırdığı topu Kerem Aktürkoğlu kafayla içeri çevirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topu alıp dönen Barış Alper Yılmaz, uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Milli futbolcu bu sezon ligin ilk deplasman maçında takımını 2-1 öne geçirerek gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki futbolcu, 90. dakikada yerini Yunus Akgün’e bıraktı.

Yılmaz, ligdeki son golünü geçtiğimiz sezonun 36. haftasında 12 Mayıs tarihinde Fatih Karagümrük deplasmanında kaydetmişti.

ELİAS JELERT SARI-KIRMIZILI FORMAYLA İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray’ın yeni transfer ettiği Danimarkalı futbolcu Elias Jelert, Konyaspor karşısında sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Sarı-kırmızılıların Kopenhag’dan transfer ettiği Elias Jelert de ilk kez Galatasaray forması giydi. 21 yaşındaki futbolcu 84. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun yerine oyuna girdi.

ICARDI HAZIRLADI, KEREM ATTI

Konyaspor'a karşı oynadığı dokuzuncu maçta ilk golünü atan Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi'nin Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı oyuncu oldu.

Müsabakanın 41. dakikasında Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren Kerem Aktürkoğlu'na asisti yapan isim Mauro Icardi oldu.

Toplam 4 asistle Mauro Icardi'nin Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı oyuncu Kerem Aktürkoğlu oldu.

