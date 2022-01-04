Galatasaray'da Marcao için Manchester United iddiası! 25 milyon Euro...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasarayda Fatih Terimden açıklama Burak Elmasın teklifi sonrasında...Galatasaray'da Fatih Terim'den açıklama! Burak Elmas'ın teklifi sonrasında...#Galatasaray
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?#Bosna Hersek
Racon masasında neler oldu Susurluk hükümlüsü kendi silahıyla...'Racon masası'nda neler oldu? Susurluk hükümlüsü kendi silahıyla...#Ziya Bandırmalıoğlu
İçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklamasıİçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklaması#İçişleri Bakanlığı
Bakanlıktan İBB’ye teftiş Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemezBakanlık'tan İBB’ye teftiş! Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemez#MHP
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı Memur ve emeklilerin zam oranı değiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı! Memur ve emeklilerin zam oranı değişti#Memur
İHA buldu, 30 dakikada kurtarıldı Terörle mücadele ve doğal afet dışında ilk kez...İHA buldu, 30 dakikada kurtarıldı! Terörle mücadele ve doğal afet dışında ilk kez...#Bursa
Maden ihracatında dev rakam Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldıMaden ihracatında dev rakam! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı#Fatih Dönmez
Milyarlarca dolarlık keşifte önemli gelişme KAPa açıklama geldi: Yeni kaynak olabilirMilyarlarca dolarlık keşifte önemli gelişme! KAP'a açıklama geldi: Yeni kaynak olabilir#Altın
Şoke eden görüntüler Korku karantinası: Halk açlıkla boğuşuyorŞoke eden görüntüler! Korku karantinası: Halk açlıkla boğuşuyor#Çin
Acun Ilıcalı, Şota gelmeden ilk transferi bitirdiAcun Ilıcalı, Şota gelmeden ilk transferi bitirdi!#Emirhan Aydoğan
Cinsel taciz iddiaları köşeye sıkıştırdı: Annesi bile unvanlarını geri alamıyorCinsel taciz iddiaları köşeye sıkıştırdı: Annesi bile unvanlarını geri alamıyor#PRENS ANDREW
Müslüman kadınlara görülmemiş taciz ve hakaretMüslüman kadınlara görülmemiş taciz ve hakaret! #Hindistan
Sağa sola öpücük dağıttı ama... Banu Alkanın videosu olay olduSağa sola öpücük dağıttı ama... Banu Alkan'ın videosu olay oldu!#Banu Alkan
20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var#20 Aralık
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da Marcao için Manchester United iddiası! 25 milyon Euro...

#Transfer#Marcao#Manchester United
Galatasarayda Marcao için Manchester United iddiası 25 milyon Euro...

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao için İngiltere Premier Ligi devi Manchester United'ın harekete geçtiği iddia edildi. Kırmızı Şeytanlar, sarı kırmızılı takımın başarılı savunmacısını kadrosuna katmak için 25 milyon euroluk bir teklif yapacak. Cim Bom, Marcao'nun transferinin gerçekleşmesi durumunda eski futbolcusu Denayer'i transfer etmeyi planlıyor.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de ikinci yarıda iddialı bir yarış sürdürmek için kadrosuna takviye yapma kararı alan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fanatik'in haberine göre Marcao için Manchester United transfer teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Premier Lig devinin bu transfer için 25 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK

Galatasaray'ın başarılı savunmacısının sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Transfermarkt'a göre Marcao'nun güncel piyasa değeri 10 milyon 500 bin euro.

MARCAO'NUN ALTERNATİFİ DENAYER

Galatasaray'ın Marcao'nun olası ayrılığı durumunda Brezilyalı savunmacının alternatifini belirlediği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki oyuncunun Manchester United'a transfer olması halinde Jason Denayer'i kadrosuna katmaya çalışacağı ifade edildi. Jason Denayer'in kulübü Olympique Lyon'un tecrübeli savunmacıyı Ocak ayında satmaya sıcak baktığı belirtildi. Galatasaray'ın Marcao'yla yollarını ayırması halinde Fransız ekibinin kapısını çalacağı vurgulandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Marcao#Manchester United

BAKMADAN GEÇME!

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi!

#Şemşi Paşa
Tanıtım çalışmaları hızlı başladı Dünya gözüyle İstanbul

Tanıtım çalışmaları hızlı başladı! Dünya gözüyle İstanbul

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor Lider para birimleri durgun seyrediyor

Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? Lider para birimleri durgun seyrediyor

#Bitcoin

BAKMADAN GEÇME!

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi!

#Şemşi Paşa
Tanıtım çalışmaları hızlı başladı Dünya gözüyle İstanbul

Tanıtım çalışmaları hızlı başladı! Dünya gözüyle İstanbul

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor Lider para birimleri durgun seyrediyor

Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? Lider para birimleri durgun seyrediyor

#Bitcoin