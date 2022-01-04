Galatasaray'da Marcao için Manchester United iddiası! 25 milyon Euro...

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UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de ikinci yarıda iddialı bir yarış sürdürmek için kadrosuna takviye yapma kararı alan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fanatik'in haberine göre Marcao için Manchester United transfer teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Premier Lig devinin bu transfer için 25 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK

Galatasaray'ın başarılı savunmacısının sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Transfermarkt'a göre Marcao'nun güncel piyasa değeri 10 milyon 500 bin euro.

MARCAO'NUN ALTERNATİFİ DENAYER

Galatasaray'ın Marcao'nun olası ayrılığı durumunda Brezilyalı savunmacının alternatifini belirlediği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki oyuncunun Manchester United'a transfer olması halinde Jason Denayer'i kadrosuna katmaya çalışacağı ifade edildi. Jason Denayer'in kulübü Olympique Lyon'un tecrübeli savunmacıyı Ocak ayında satmaya sıcak baktığı belirtildi. Galatasaray'ın Marcao'yla yollarını ayırması halinde Fransız ekibinin kapısını çalacağı vurgulandı.