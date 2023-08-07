Galatasaray'da Lucas Torreira şoku

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Galatasaray'da sakatlığı bulunan Lucas Torreira, maç öncesi yapılan son antrenmana takımla birlikte çıktı.
Uruguaylı orta saha oyuncusu, antrenmanın ilk 15 dakikasında çalıştıktan sonra kulüp doktoru Yener İnce ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Antrenmanı yarıda bırakan Lucas Torreira, daha sonra Yener İnce ile birlikte soyunma odasına gitti.
Galatasaray, Torreira'nın durumunun maç saatinde belli olacağını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulübün açıklaması şu şekilde;
"Lucas Torreira, mide ve baş ağrısı yanında halsizlik hissettiğini ifade ederek antrenmanı yarım bıraktı. Torreira'nın durumu maç saatinde belli olacak."
🟡🔴 Lucas Torreira, Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı öncesi yaptığı son antrenmanı yarıda bıraktı.
📌 Torreira, kulüp doktoru Yener İnce ile birlikte soyunma odasına gitti.pic.twitter.com/lIE2MoPod7
🟡🔴 Lucas Torreira, Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı öncesi yaptığı son antrenmanı yarıda bıraktı.