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GeriFutbol Galatasaray'da Levent Şahin: "Kaybetme lüksümüz yok"
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Futbol
Haber Giriş: 10.04.2021 - 18:39 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Levent Şahin: "Kaybetme lüksümüz yok"

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Galatasaray'da Levent Şahin: "Kaybetme lüksümüz yok"

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Levent Şahin, maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Terim'in cezasında takımın başında teknik sorumlu olarak çıkan Levent Şahin, "Hatayspor maçından sonra hafta içinde inanılmaz bir bütünlük ve arkadaşlık göstererek antrenmanlarda üst düzey performans sergilendi. Umarım hafta içinde yaptığımız çalışmalar, galibiyet olarak karşılığını verir. Kaybetme lüksümüz yok, buna yönelik çalıştık. İnanıyorum ki, oyuncular da bu inanışlarını ve bilinçlerini sahada gösterir." dedi.

Galatasarayda Levent Şahin: Kaybetme lüksümüz yok

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