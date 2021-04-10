Galatasaray'da Levent Şahin: "Kaybetme lüksümüz yok"

Fatih Terim'in cezasında takımın başında teknik sorumlu olarak çıkan Levent Şahin, "Hatayspor maçından sonra hafta içinde inanılmaz bir bütünlük ve arkadaşlık göstererek antrenmanlarda üst düzey performans sergilendi. Umarım hafta içinde yaptığımız çalışmalar, galibiyet olarak karşılığını verir. Kaybetme lüksümüz yok, buna yönelik çalıştık. İnanıyorum ki, oyuncular da bu inanışlarını ve bilinçlerini sahada gösterir." dedi.

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