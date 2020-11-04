Galatasaray'da korkutan sakatlık! Cansu Köksal ambulans ile hastaneye götürüldü

Galatasaray'ın milli oyuncusu Cansu Köksal, Çankaya Üniversitesi ile oynanan maçta talihsiz bir pozisyon yaşadı.

Ters bir şekilde düşen ve kafasını parkeye vuran Cansu Köksal, uzun bir süre yerde kalırken ardından sedye ile oyun alanının kenarına alındı.

Ambulans ile hastaneye götürülen milli oyuncunun durumunun iyi olduğu açıklandı.

Galatasaray Basketbol Twitter hesabı ise ''Geçmiş olsun Cansu Köksal'' paylaşımında bulundu.



