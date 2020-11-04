MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da korkutan sakatlık! Cansu Köksal ambulans ile hastaneye götürüldü
GeriFutbol Galatasaray'da korkutan sakatlık! Cansu Köksal ambulans ile hastaneye götürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 04.11.2020 - 19:58 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da korkutan sakatlık! Cansu Köksal ambulans ile hastaneye götürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da korkutan sakatlık! Cansu Köksal ambulans ile hastaneye götürüldü
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın Çankaya Üniversitesi'ni 95-90 mağlup ettiği karşılaşmada Galatasaray'ın milli basketbolcusu Cansu Köksal ciddi bir sakatlık geçirdi.

Galatasaray'ın milli oyuncusu Cansu Köksal, Çankaya Üniversitesi ile oynanan maçta talihsiz bir pozisyon yaşadı.

Ters bir şekilde düşen ve kafasını parkeye vuran Cansu Köksal, uzun bir süre yerde kalırken ardından sedye ile oyun alanının kenarına alındı.

Ambulans ile hastaneye götürülen milli oyuncunun durumunun iyi olduğu açıklandı.

Galatasaray Basketbol Twitter hesabı ise ''Geçmiş olsun Cansu Köksal'' paylaşımında bulundu.

Galatasarayda korkutan sakatlık Cansu Köksal ambulans ile hastaneye götürüldü

Galatasarayda korkutan sakatlık Cansu Köksal ambulans ile hastaneye götürüldü

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle