Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu derbi yorumu! 'Kazanmak istiyoruz'

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Kalan maçları kazanmak istediklerine vurgu yapan Kerem, "Çok zor maçtı. Nem çok fazla, hava sıcak. Genellikle top bizdeydi. Bu hava şartlarına rağmen çok güzel mücadele ettik. Pozisyonlar var. Daha farklı olabilirdi. 3 maç var. Her maç final. 3 maçı kazanıp sonuçlara bakacağız artık" dedi.

'KAZANDIKTAN SONRA BEKLEYECEĞİZ'

Kerem Aktürkoğlu sözlerini, "3 maç var. 3'ü de final. Haftaya bir derbi var. Havası daha farklı. Ciddi bir maç olacak. Her maça nasıl hazırlanıyorsak, öyle hazırlanacağız. Kazanmak istiyoruz. Kazandıktan sonra sonuçları bekleyeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.