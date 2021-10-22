Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan gol yorumu! 'Tüm Türkiye için'

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UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da tek golün sahibi Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri;

Hoca, oyuna girmeden önce arkadaki boşlukları değerlendirebileceğimi söylemişti.

HERKES İYİ OYNADI

Galatasaray'da oynayan herkes ilk 11 oyuncusudur. Bence herkes iyi futbol oynadı. Bu soğukta böyle oynayabilmek, oyunu tutabilmek çok önemliydi. İkinci yarıda hocamızın değişiklikleri oyuna yansıdı.

İNŞALLAH DEVAMI GELİR

Galibiyet için mutluyuz, lideriz. İnşallah gollerimin devamı gelir. Bu golüm tüm Türkiye için