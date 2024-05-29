Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ayrılığı çok yakın! Teklif ve yeni takımı...

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Süper Lig'de sezonu bir kez daha şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu'nun şampiyonluk kutlamasındaki şarkı seçimi, tavırları ve paylaşımları çok konuşuldu.

'DÖNENCE' SEÇİMİ

Kerem Aktürkoğlu, iampiyonluk kutlamasına Barış Manço'nun 'Simsyah gecenin koynundayım, yapayalnız...' sözleriyle başlayan Dönence isimli şarkısıyla çıkmıştı. Kutlamada Ziyech ile birlikte Filistin'e destek mesajı veren yıldız futbolcunun keyifsiz halleri dikkat çekmişti.

ICARDI'DEN KEREM'E DESTEK

Pazar gecesi Florya'da ve Pazartesi akşamı Rams Park'taki şampiyonluk kutlamalarında keyifsiz olduğu gözüken Kerem Aktürkoğlu'nu Mauro Icardi'nin eğlencenin içine çekmeye çalıştığı görüldü.

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"YENİ HAYALLER KURMA ZAMANI..."

Milli futbolcunun şampiyonluk sonrası açıklaması ve paylaşımları da dikkat çekmişti.

Konya'daki şampiyonluk maçı sonrası 'Galatasaray benim için çok önemli. Diyecek çok şey var ama içimde tutayım. Ben Galatasaray'ı çok seviyorumn. 3 sezondur istatistiksel olarak iyi şeyler yaptım ama konu ben olunca başka şeyler oluyor. Ben de iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum.' açıklamasını yapmış ve Galatasaray'a imza attığında attığı tweeti alıntılayıp 'Kupalar kazandıkça, hayaller yaşandıkça güzel. Yeni hayaller kurma zamanı...' yazmıştı.

Sezonun bazı dönemlerinde taraftardan tepki gören Kerem Aktürkoğlu'nun kırgın olduğu biliniyordu. Hatta Mauro Icardi de taraftarın Kerem'e yönelik tepkilerine bir dönem klasik gol sevincini yapmayarak tepki göstermişti. Devamında Kerem, Icardi'yi zorlayarak gol sevincini yaptırmıştı.

Şampiyonluk sonrası ilk paylaşımlarıyle ayrılığı çağrıştıran Kerem, dün yaptığı paylaşımla 'Birlikte hayal ettik birlikte başardık. Daha nicelerine! Seni çok seviyorum Galatasarayım' yazmıştı. Bu paylaşım, 'Takımda kalacak' yorumlarını beraberinde getirdi ancak durum öyle değil.

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AYRILIK ÇOK YAKIN!

Geçen sezon da Avrupa'dan teklifler alan Kerem Aktürkoğlu'nun bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Yakın dönemde menajerlik şirketini değiştiren Kerem'e özellikle İspanya'dan önemli teklifler var.

Çıkan haberlere göre LaLiga ekibi Real Sociedad, milli futbolcu için Galatasaray'a 12 milyon euro ve bonus içeren bir teklif yaptı. Milli futbolcunun maaş beklentisini de karşılayan İspanyol ekibinin transferi ilerleyen dönemde bitirmeye yakın olduğu belirtiliyor.

EURO 2024'te forma giyecek olan Kerem'e Avrupa'dan ve Arap yarımadasından başka teklifler olduğu da biliniyor.

KEREM'İN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 54 maça çıkan Kerem, 15 gol ve 9 asistle Galatasaray'a katkı yaptı.

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