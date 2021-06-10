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GeriFutbol Galatasaray'da Kerem Aktürk için çılgın iddia! Son Dakika Transfer Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 10.06.2021 - 09:05 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Kerem Aktürk için çılgın iddia! Son Dakika Transfer Haberleri

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Galatasaray'da Kerem Aktürk için çılgın iddia! Son Dakika Transfer Haberleri

Son dakika transfer haberi... Galatasaray'ın Erzincanspor'dan 200 bin euroya transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'nın devleri şimdiden kancayı taktı. EURO 2020 performansı Kerem'in değerini farklı noktalara taşıyabilir

Galatasaray'ın sezon başında 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu'na Fransa'nın Marsilya kulübünün talip olduğu iddia edildi.

İddialara göre Marsilya 3. Lig'de parlayan ve kısa süre içinde milli takıma kadar yükselen genç yıldız için Galatasaray'a 10 milyon Euro teklif etti.

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın da dikkatini çeken genç oyuncunun EURO 2020 performansı yaz ayı transfer dönemi için de ciddi etki edebilir.

Galatasaray'da yeni yönetimin belirlenmesiyle Kerem Aktürkoğlu için de net bir kararın verilmesi bekleniyor.

DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO OLDU

24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu, 200 bin Euro olan değerini 3.5 milyon Euro'ya çıkardı. 

Galatasarayda Kerem Aktürk için çılgın iddia Son Dakika Transfer Haberleri

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