Galatasaray'da 'kayyum' davasında yeni gelişme! 4 Haziran'daki o dilekçe ile...

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Bilindiği gibi sarı kırmızılı kulübe kayyum atanması için iki üye, Galatasaray Spor Kulübüne karşı dava açmış ve Şubat 2020’de ise 7.Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından bu dava reddedilmişti.

Galatasaray kulübü genel kurul üyeleri Prof.Dr.Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya, 4 Haziran 2020 tarihli başvuru ve dilekçeleri ile ‘red’ kararına itiraz ederek bir üst mahkeme olan istinafa başvurdu.

Pandemi nedeniyle mahkemelere de ara verilirken üyelerin bu başvurusu 8 Haziran 2020 tarihinde (UYAP) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne düştüğü belirtildi.

Galatasaray kulübüne iletilen dilekçe ve belgeler sonrasında, üyelerin kayyum atanması talebi ile ilgili istinaf mahkemesinde önemli bir dava görülecek.

Galatasaray kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay verdikleri dilekçe ile Galatasaray kulübü yanında, kulübe kayyum atanmasını engellemek için davaya müdahil olmuşlardı.







