Galatasaray'da İrfan Can Kahveci transferi için kritik karar! Luyindama ve imza...

Transferde ses getirecek bir hamle yapmak isteyen Galatasaray'da öncelik İrfan Can Kahveci transferine verildi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, milli takımın yıldızı İrfan Can'ı çok istiyor. Oyuncu da hem Arda Turan'a olan yakınlığı hem de Oğulcan ve Taylan gibi yakın arkadaşlarının Galatasaray'da forma giymesi nedeniyle transfere sıcak bakıyor.

İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, ilk olarak gözden çıkarılan Diagne'yi Başakşehir'e takas olarak önerdi ancak olumsuz cevap aldı. Sabah gazetesinin haberine göre Başakşehir, 25 yaşındaki orta sahaya karşılık 8 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

GALATASARAY'IN BAŞKA ÇARESİ KALMADI

FFP kıskacı nedeniyle 1 milyon Euro harcama limiti olan Galatasaray'ın da bu transfer için oyuncu satmaktan başka çaresi kalmadı.

Prensipte anlaşma sağlanan İrfan Can'a bütçe oluşturmaya çalışan sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi bitmeden Luyindama'yı satmayı başarabilirse Başakşehir'in kapısını çalacak.

8 MİLYON EURO GELİRSE...

Demokratik Kongolu futbolcu için 10 milyon Euro üzeri bonservis beklentisinden vazgeçen G.Saray cephesi, 27 yaşındaki oyuncu için ödediği rakam olan 8 milyon Euro'yu gördüğü anda teklifi değerlendirmeye alacak.

Geçen sezon sonunda İngiliz takımlarının gözdesi halinde gelen Luyindama'ya Premier Lig'den teklifler geldiği iddia edilmişti. Özellikle Everton kulübünün Luyindama ile ilgisi olmuştu.

TAYLAN ANTALYALI'DAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

İki takım arasında görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, sürpriz bir harekete ise Galatasaraylı Taylan Antalyalı imza attı. Sarı-kırmızılı futbolcu, Instagram hesabında Yasin Becek isimli bir kullanıcının "Buluşmaya az kaldı" şeklindeki paylaşımına hikayesinde yer verdi.

YOUSSOF İÇİN OLUMSUZ CEVAP

Orta saha arayan G.Saray, dört koldan saldırıyor. Berat Özdemir'i Trabzonspor'a kaptıran, İrfan Can için uğraşan ve Seri'yi bekleten sarı-kırmızılılar, son olarak Youssouf Ndayishimiye için Yeni Malatyaspor'un kapısını çaldı. Malatya cephesi 22 yaşındaki Burundili ön libero'nun fiyatını 3 milyon Euro olarak belirledi. G.Saray, İrfan Can'da olduğu gibi takas önerdi ancak yine olumsuz yanıt aldı. Youssouf Ndayishimiye ile Cimbom'un yanı sıra Belçika'dan Anderlecht ve Fransa'dan St. Etienne kulüpleri ilgileniyor.

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