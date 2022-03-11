Galatasaray'da Inaki Pena'dan Camp Nou’da gövde gösterisi

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G.Saray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona karşısında iyileşen muslera yerine tercihini Pena’dan yana kullanırken, İspanyol eldiven hocasının yüzünü kara çıkarmadı.

22 yaşındaki kaleci bonservisini elinde bulunduran Barça’ya karşı 2’si ilk yarıda olmak üzere 4 net pozisyonda geçit vermedi. 27. dakikada Depay’ın kullandığı serbest atışta Pena şık bir kurtarışla barajı aşan topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

Bu kurtarışın ardından Barcelona’nın Türkçe Twitter hesabından Inaki Pena paylaşımı yapıldı.

Pena, 41. dakikada Depay’ın sol çaprazdan vuruşunda yine inanılmaz bir kurtarışa imza attı.

İkinci yarıda da 2 kritik pozisyonda Barça’ya geçit vermeyen genç eldiven maç başında kendisini destekleyen taraftarların protestosuyla karşılaştı.