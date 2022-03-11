Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da Inaki Pena'dan Camp Nou’da gövde gösterisi

#Galatasaray#Barcelona#İnaki Pena

Barça’dan kiralanan İspanyol eldiven, Katalan ekibine karşı şov yaptı. İlk yarıda Depay’ın serbest vuruşunu müthiş bir refleksle çıkaran İnaki Pena toplamda yaptığı 4 kurtarışla gecenin kahramanı oldu.

Haberin Devamı

G.Saray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona karşısında iyileşen muslera yerine tercihini Pena’dan yana kullanırken, İspanyol eldiven hocasının yüzünü kara çıkarmadı.

22 yaşındaki kaleci bonservisini elinde bulunduran Barça’ya karşı 2’si ilk yarıda olmak üzere 4 net pozisyonda geçit vermedi. 27. dakikada Depay’ın kullandığı serbest atışta Pena şık bir kurtarışla barajı aşan topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

Gözden Kaçmasın

Barcelonada Xavi Hernandezden Galatasaraylı futbolcuya övgüBarcelona'da Xavi Hernandez'den Galatasaraylı futbolcuya övgüHaberi görüntüle

Bu kurtarışın ardından Barcelona’nın Türkçe Twitter hesabından Inaki Pena paylaşımı yapıldı.

Pena, 41. dakikada Depay’ın sol çaprazdan vuruşunda yine inanılmaz bir kurtarışa imza attı.

İkinci yarıda da 2 kritik pozisyonda Barça’ya geçit vermeyen genç eldiven maç başında kendisini destekleyen taraftarların protestosuyla karşılaştı.

Gözden Kaçmasın

Galatasarayda Inaki Pena kurtardı, Barcelona paylaştıGalatasaray'da Inaki Pena kurtardı, Barcelona paylaştı!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Barcelona#İnaki Pena

BAKMADAN GEÇME!

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin

BAKMADAN GEÇME!

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin