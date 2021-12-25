Galatasaray'da ilk 11'de büyük revizyon! Antalyaspor karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

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GALATASARAY

Son 7 lig maçında galibiyeti olmayan, son 5 lig maçının 3'ünde gol de atamayan Galatasaray'da Alexandru Cicaldau ve Taylan Antalyalı cezalı; Sacha Boey, Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne sakat.

TD Fatih Terim'in eksikler sonrası orta alanda Berkan Kutlu'nun yanında Aytaç Kara ve Emre Kılınç'a şans vermesi bekleniyor.

Savunmanın ortasında, Victor Nelsson'un yanında Alpaslan Öztürk görebiliriz. Sağ bekte Oğulcan Çağlayan, Adana Demirspor maçında olduğu gibi ilk 11'de devam edebilir. Sol bekte Patrick van Aanholt formasını geri alacak.

Hücumun bir kanadında Halil Dervişoğlu, diğerinde Kerem Aktürkoğlu izleyebiliriz. Sofiane Feghouli ile Olimpiu Morutan da şans bekleyen diğer isimler...

En ileride Diagne'nin yokluğunda büyük ihtimalle Mostafa Mohamed olacak.

ANTALYASPOR

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Son haftalarda iç sahada başarılı sonuçlar elde etse de, deplasmanda "kayıp" olan Antalyaspor'da orta alanın önemli ismi Andrea Poli cezalı; Doğukan Nelik, Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy sakat.

Teknik Sorumlu Nuri Şahin'in savunma üçlüsünü değiştirmesi beklenmiyor. Bir kez daha "Veysel, Naldo & Kudryashov" göreceğiz.

Orta alanda Poli'nin yerine Fredy'nin partneri olarak Hakan Özmert görev yapacak. Kanatlarda Bünyamin Balcı ve Güray Vural devam edecek.

Hücumun bir kanadında Doğukan Sinik, diğerinde Houssam Ghacha ya da Amilton olacak.

Haji Wright'ın sakatlığında merkezde Paul Mukairu izlemiştik. Wright iyileşti, ilk 11'de başlayabilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın son 5 lig maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- Antalyaspor'un son 4 lig maçının 3'ü "2.5 ALT" bitti.

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Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Palmeiras'tan Fluminense'ye transfer oldu...

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