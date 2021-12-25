Galatasaray'da ilk 11'de büyük revizyon! Antalyaspor karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan Müjdesini vermiş olayım dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacakErdoğan 'Müjdesini vermiş olayım' dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacak#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Okuldaki görüntüler dehşete düşürmüştü Vicdansız öğretmenin ifadesi ortaya çıktıOkuldaki görüntüler dehşete düşürmüştü! Vicdansız öğretmenin ifadesi ortaya çıktı#Aksaray
Mohamed Salaha rekor teklif İngilterede böylesi görülmedi, yeni maaşı...Mohamed Salah'a rekor teklif! İngiltere'de böylesi görülmedi, yeni maaşı...#Liverpool
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TL Mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttıCumhurbaşkanı Erdoğan: TL Mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dikkat çeken Türkiye açıklaması: İlişkileri ön koşulsuz normalleştirmeye hazırızDikkat çeken Türkiye açıklaması: İlişkileri ön koşulsuz normalleştirmeye hazırız#Nikol Paşinyan
Bakan Koca tabloyu açıkladı Hatırlatma dozu uyarısı: Yorucu gündeme dönebilirizBakan Koca tabloyu açıkladı! 'Hatırlatma dozu' uyarısı: "Yorucu gündeme dönebiliriz"#Koronavirüs
Aliyevden yaş gününde sportif kutlamaAliyev'den yaş gününde sportif kutlama!#İlham Aliyev
Esenyurtta vahşet Parkta yürürken 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldüEsenyurt'ta vahşet! Parkta yürürken 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü#Kadın Cinayeti
Bakan Kurum’dan belediyelere ‘Yeşil Kalkınma’ çağrısıBakan Kurum’dan belediyelere ‘Yeşil Kalkınma’ çağrısı#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Fener Rum Patriği Bartholomeos koronavirüse yakalandıFener Rum Patriği Bartholomeos koronavirüse yakalandı#Bartholomeos
Vakıfbanktan açıklama geldi Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı devreye alındıVakıfbank'tan açıklama geldi! Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı devreye alındı#Vakıfbank
Pitbull saldırısına uğrayan Asiyeden ilk fotoğraf Doktorundan açıklamaPitbull saldırısına uğrayan Asiye'den ilk fotoğraf! Doktorundan açıklama #Asiye Ateş
İşte yeni taksimetre fiyatları... İstanbulda toplu ulaşıma zamİşte yeni taksimetre fiyatları... İstanbul'da toplu ulaşıma zam#Taksi
Gülçin Ergülden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçıya duygusal mesajGülçin Ergül'den sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'ya duygusal mesaj#Gülçin Ergül
21 yıl önceki anısını anlatınca kahkahayı patlattı21 yıl önceki anısını anlatınca kahkahayı patlattı#Sıkı Muhabbet
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da ilk 11'de büyük revizyon! Antalyaspor karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

#Misli.Com#İddaa#Galatasaray Antalyaspor
Galatasarayda ilk 11de büyük revizyon Antalyaspor karşısında galibiyetlerine iddaada...

Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu sonrası kadroda revizyona gidecek olan Galatasaray, Nuri Şahin önderliğindeki Antalyaspor'u NEF Stadyumu'nda konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Haberin Devamı

İlandır

GALATASARAY

Son 7 lig maçında galibiyeti olmayan, son 5 lig maçının 3'ünde gol de atamayan Galatasaray'da Alexandru Cicaldau ve Taylan Antalyalı cezalı; Sacha Boey, Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne sakat.

TD Fatih Terim'in eksikler sonrası orta alanda Berkan Kutlu'nun yanında Aytaç Kara ve Emre Kılınç'a şans vermesi bekleniyor.

Savunmanın ortasında, Victor Nelsson'un yanında Alpaslan Öztürk görebiliriz. Sağ bekte Oğulcan Çağlayan, Adana Demirspor maçında olduğu gibi ilk 11'de devam edebilir. Sol bekte Patrick van Aanholt formasını geri alacak.

Hücumun bir kanadında Halil Dervişoğlu, diğerinde Kerem Aktürkoğlu izleyebiliriz. Sofiane Feghouli ile Olimpiu Morutan da şans bekleyen diğer isimler...

En ileride Diagne'nin yokluğunda büyük ihtimalle Mostafa Mohamed olacak.

ANTALYASPOR

Haberin Devamı

Son haftalarda iç sahada başarılı sonuçlar elde etse de, deplasmanda "kayıp" olan Antalyaspor'da orta alanın önemli ismi Andrea Poli cezalı; Doğukan Nelik, Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy sakat.

Teknik Sorumlu Nuri Şahin'in savunma üçlüsünü değiştirmesi beklenmiyor. Bir kez daha "Veysel, Naldo & Kudryashov" göreceğiz.

Orta alanda Poli'nin yerine Fredy'nin partneri olarak Hakan Özmert görev yapacak. Kanatlarda Bünyamin Balcı ve Güray Vural devam edecek.

Hücumun bir kanadında Doğukan Sinik, diğerinde Houssam Ghacha ya da Amilton olacak.

Haji Wright'ın sakatlığında merkezde Paul Mukairu izlemiştik. Wright iyileşti, ilk 11'de başlayabilir.

Galatasarayda ilk 11de büyük revizyon Antalyaspor karşısında galibiyetlerine iddaada...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın son 5 lig maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- Antalyaspor'un son 4 lig maçının 3'ü "2.5 ALT" bitti.

SPOR TOTO SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Galatasaray ile Antalyaspor'u karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Galatasaray kazanır" tercihine 1,47 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,55'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,64 iken Misli.com'da 1,73!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Haberin Devamı

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%40'lık kesim sarı-kırmızılı ekibin kötü gidişe Antalyaspor karşısında son vereceğini düşünüyor...

%20'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Galatasarayda ilk 11de büyük revizyon Antalyaspor karşısında galibiyetlerine iddaada...

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Palmeiras'tan Fluminense'ye transfer oldu...

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli.Com#İddaa#Galatasaray Antalyaspor

BAKMADAN GEÇME!

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz