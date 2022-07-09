Galatasaray’da Idrissa Gueye ve Haris Seferovic liste başı - Transfer Haberleri

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Spor Toto Süper Lig’in 2022-23 sezonu için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş’ı kadrosuna dahil ederken, Portekizli futbolcu Sergio Oliveira ile de anlaştı.

Transfer dönemi sonuna kadar takıma yapılacak takviyeler için mesai harcanarak 5-6 oyuncunun daha ekibe dahil edilmesi hedefleniyor.

Sarı-kırmızılılarda Marcao’nun ayrılmasının ardından stoper bölgesi, ön libero, forvet arkası ve santrfor transferi üzerine yoğunlaşıldı.

ÖN LİBERO İÇİN IDRISSA GUEYE LİSTE BAŞI

Defans hattı için Alman futbolcu Jerome Boateng ve sarı-kırmızılı eski futbolcu Jason Denayer’in ismi listede yer alırken, ön libero için Paris Saint Germain forma giyen Senegalli futbolcu Idrissa Gueye liste başında bulunuyor. Listede yer alan isimler için yoğun çaba gösteren sarı-kırmızılı kulüp, Portekizli William Carvalho ile de görüşmelerine devam ediyor.

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HARIS SEFEROVIC KİRALANMAK İSTENİYOR



Sarı-kırmızılılar, santrfor takviyesi ile ilgili İsviçreli futbolcu Haris Seferovic’i satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağlamak isterken, alternatif isimler içindeki Umut Bozok’tan ise yıllık maliyeti sebebiyle umudunu kesti. Norveçli hücum oyuncusu Ola Solbakken’ın, teknik direktör Okan Buruk’un tam istediği tarzda bir oyuncu olmadığı sebebiyle transferinin şu an için arka planda kaldığı öğrenildi.





Galatasaray’ın Avusturya kamp kadrosuna dahil etmediği Sacha Boey kadroda düşünülmezken, Beşiktaş’ın kadrosuna dahil ettiği Jackson Muleka ise sarı-kırmızılı kulübün transfer gündeminde yer almadı.