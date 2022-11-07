Galatasaray'da Icardi'den Dursun Özbek'e derbi jesti!

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Beşiktaş ’a attığı 2 golle derbiye damgasını vuran Mauro Icardi’nin forması, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e gitti. Nef Stadı’nda harika bir performans sergileyen yıldız oyuncu, karşılaşma sonunda mutluluğunu Başkan Özbek ile paylaştı.

FORMA HEDİYE ETTİ!

Fanatik'in haberine göre; maçta terlettiği formayı Başkan Özbek’e hediye eden Icardi’nin, “Sizi mutlu görmek beni de mutlu eder” dediği öğrenildi. Başkan Özbek’in ise Arjantinli futbolcuya övgüler yağdırdığı belirtildi. Galatasaray’da Mauro Icardi’nin ortaya koyduğu performans herkesi mutlu ederken bunda Teknik Direktör Okan Buruk’un stratejisi işe yaradı. Verilen izinlerde öncesine ülkesine, sonra da Milano’ya giden Icardi için yapılan eleştirilere kulak asmayan Buruk’un oyuncuya yaklaşımı sonuç getirdi.

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TAKIMLA BAĞI GÜÇLÜ

Hem fiziksel hem de mental olarak çok iyi durumda olan Icardi’nin Beşiktaş maçından sonra üçlü çektirmesi, bayrağı sallaması ve son olarak Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit’i üçlü çektirmeye çağırması, takımla bağının güçlü olduğunu gösterdi.

SOYUNMA ODASINDA PRİM JESTİ

Galatasaray’da derbi maçtan sonra soyunma odasına giden Başkan Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ile oyuncuları alınan galibiyet nedeniyle kutladı. Başkan Özbek burada özel prim verileceğini açıkladı. Başkanın bu jestine oyuncuların alkışla karşılık verdiği belirtildi.