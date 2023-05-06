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Galatasaray'da Ianis Hagi operasyonu

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#Galatasaray#Transfer#Ianis Hagi
Galatasarayda Ianis Hagi operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 09:00

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gündeme gelen son isim Ianis Hagi oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Galatasaray, Başakşehir sınavını geçip kötü gidişatı durdurmak istiyor. Yeni sezon hazırlıklarına da şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip, o genç yıldız için devreye girerken, Gheorghe Hagi bu transferde önemli bir rol oynayacak.

Rangers ile etkili bir performans ortaya koyan Ianis Hagi yaşadığı ağır sakatlık sonrası gözden düştü. Sabah'ın İskoç basınına dayandırdığı habere göre; Rangers, 24 yaşındaki oyuncunun eski formuna kavuşmasının zor olduğunu düşündüğü için oyuncuyu satmaya karar verdi.

G.SARAY DA İLGİLENİYOR

Yıldız oyuncu ile Galatasaray'ın da ilgilendiği yazılırken Hagi'yi isteyen birden fazla Avrupa kulübünün olduğu kaydedildi.

GHEORGHE HAGI FAKTÖRÜ

Babası Gheorghe Hagi'nin bir dönem Galatasaray'da forma giymesi ve kulüp ile olan ilişkisi sebebiyle oyuncunun sarı kırmızlı takımı tercih edebileceği belirtiliyor.

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İSPANYA'NIN RADARINDA

İspanya'dan Celta Vigo ve Sevilla'nın da 24 yaşındaki on numara ile ilgilendiği ifade edildi.

24 yaşındaki oyuncu Rangers ile 92 maça çıktı ve 15 gol, 21 asist yapma başarısı gösterdi.

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#Galatasaray#Transfer#Ianis Hagi

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