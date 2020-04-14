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GeriFutbol Galatasaray'da herkese indirim, Ömer Bayram'a zam!
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Futbol
Haber Giriş: 14.04.2020 - 07:41,Son Güncelleme:

Galatasaray'da herkese indirim, Ömer Bayram'a zam!

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Galatasaray'da herkese indirim, Ömer Bayram'a zam!
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Futbolculardan indirim talep etmeye hazırlanan Galatasaray, sözleşmesi sona erecek oyuncuların çoğuyla yollarını ayıracak. Sarı kırmızılı kulüpte yalnızca Ömer Bayram'ın maaşında iyileştirmeye gidilecek.

80 milyon Euro'yu bulan Galatasaray Futbol A Takım bütçesi, yeni sezonda 50 milyon Euro seviyesine çekilecek.

Yıldızlarından indirim talep etmeye hazırlanan ve sözleşmesi bitecek oyuncuların çoğuna veda edecek sarı-kırmızılı kulüpte sadece 1 ismin ücretinde iyileştirmeye gidilecek: Ömer Bayram!

5 MİLYON TL'YE YÜKSELECEK

Geride kalan sezonda 10'u Süper Lig olmak üzere 32 resmi maçta 13 asiste imza atan Ömer'in bu başarısına yönetim kayıtsız kalmadı ve bir yıl sonra bitecek sözleşmesinin uzatılması kararı alındı.

400 bin Euro garanti ücret ile ilk 11'in en az kazanan ismi Ömer'e zam da yolda. 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak 28 yaşındaki oyuncunun ücreti TL'ye çevrilecek ancak yüzde 50'ye yakın zamla 5 milyon TL'ye yükselecek. (Sabah)

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