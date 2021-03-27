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Futbol
Haber Giriş: 27.03.2021 - 13:52 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Hatayspor mesaisi devam ediyor

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Galatasaray'da Hatayspor mesaisi devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde dar alan oyunları oynandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Galatasarayda Hatayspor mesaisi devam ediyor

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