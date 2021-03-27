Galatasaray'da Hatayspor mesaisi devam ediyor
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde dar alan oyunları oynandığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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