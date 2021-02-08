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GeriFutbol Galatasaray'da Gedson Fernandes takımla çalıştı! Forma numarası belli oldu...
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Futbol
Haber Giriş: 08.02.2021 - 14:02 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Gedson Fernandes takımla çalıştı! Forma numarası belli oldu...

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Galatasaray'da Gedson Fernandes takımla çalıştı! Forma numarası belli oldu...
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Galatasaray, karantina süresi tamamlanan ve tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes'in, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığını açıkladı. Öte yandan sarı kırmızılı takım, Portekizli futbolcunun 83 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile başladı.

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasarayda Gedson Fernandes takımla çalıştı Forma numarası belli oldu...

GEDSON FERNANDES ANTRENMANDA!

Karantina süresi tamamlanan ve tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Öte yandan Galatasaray, Gedson Fernandes'in 83 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

FEGHOULI VE LINNES...

Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı. Martin Linnes, yenilenme grubu ile beraber planlanan antrenman programının tamamını uyguladı.

SARACCHI'NİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Yapılan tetkikleri sonucu sol üst arka adale grubu biceps kasında ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Marcelo Saracchi’nin ise tedavisine başlandı.

Galatasarayda Gedson Fernandes takımla çalıştı Forma numarası belli oldu...

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