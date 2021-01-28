MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı! Yeni transferler kadroda, Diagne ise...
GeriFutbol Galatasaray'da Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı! Yeni transferler kadroda, Diagne ise...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 28.01.2021 - 14:56 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı! Yeni transferler kadroda, Diagne ise...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı! Yeni transferler kadroda, Diagne ise...
Abone Olgoogle-news

Galatasaray, Gaziantep FK maçının kamp kadrosunu açıklarken kadroda olmayan isimler dikkat çekti.

Galatasaray, Süper Lig'de karşılaşacağı Gaziantep FK maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı kırmızılılarda yeni transferler Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu Gaziantep FK maçı kadrosuna alınırken, adı West Bromwich ile anılan Mbaye Diagne kadroya dahil edilmedi.

Denizlispor'a kiralanması gündemde olan Sekidika'nın da kadroda yer almaması dikkat çekti.

Galatasaray'da bu iki isim dışında Radamel Falcao, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan, Sofiane Feghouli, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Omar da kadoda yer almadı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle