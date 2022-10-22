Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine İtalyan eldiven!

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Yaz transfer döneminde yaptığı hamleler ile dikkat çeken Galatasaray , ilerleyen dönem adına da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle kaleye bir hamle yapmayı planlıyor.

Sözleşmesi 2024'te bitiyor

Galatasaray'da sezona iyi bir başlangıç yapan Fernando Muslera ile 16 Mart 2021'de yeni sözleşme imzalanmıştı. Uruguaylı oyuncu ile 2023-24 sezonunun sonuna kadar geçerli bir anlaşmaya imza atılmıştı.

Sezon sonu ayrılabilir

Fanatik'in Calciomercato'dan derlediği habere göre, yeniden inşa sürecinde olan Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sözleşmesinin bitimine 1 sene kala sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

MLS ihtimali

36 yaşındaki tecrübeli kalecinin sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması durumunda kariyerinin son bölümünü MLS'te geçirebileceği belirtiliyor. Birçok Güney Amerikalı oyuncu için Avrupa sonrası durak olan ABD'de Muslera'nın da kariyerine devam edebileceği aktarılmakta.

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Yine rota İtalya

Galatasaray, 2006-07 sezonu sonunda Faryd Mondragon'un ayrılışının ardından bir sonraki sezonu Türk kaleciler ile geçmişti. Ardından İtalyan kaleci Morgan De Sanctis dönemi yaşanırken 2011'de Lazio'dan Fernando Muslera kadroya katılmıştı. Şimdi ise Galatasaray, yine İtalya'dan bir isim ile Muslera'nın boşluğunu doldurmayı planlıyor.

Vicario hamlesi

Calciomercato'nun haberine göre Fernando Muslera sonrası dönem için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Empoli kalecisi Guglielmo Vicario ile ilgileniyor. Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katarak Muslera sonrası dönemde uzun yıllar sıkıntı yaşamamayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezona damga vurmuştu

Vicario, geçtiğimiz sezon Cagliari'den kiralık olarak Empoli forması giymişti. İtalyan file bekçisinin sergilediği perforamns, Empoli'nin Serie A'da kalmasına büyük katkı sağlamıştı.

Mancini'nin radarına girdi

Vicario'nun geçtiğimiz sezon sergilediği performans, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin de dikkatini çekmişti. Ağırlıklı görüş de Vicario'nun milli takımda olması gerektiği yönündeydi.

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Yaz döneminde büyük yarış

Empoli'deki kiralık döneminde sergilediği başarılı performans sonrası yaz aylarında Vicario için ciddi bir transfer yarışı yaşandı. Napoli ve Lazio ile ismi anılan İtalyan kaleci için özellikle Fiorentina ve Empoli arasında bir yarış yaşanmıştı.

Empoli tarihine geçti

Empoli, girilen transfer yarışını kazanmak adına maddi anlamda yapılarına göre büyük bir çaba gösterdi. Vicario'yu kadrosuna katan Empoli, bu transfer için 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Bu bonservis bedeli, kulüp tarihinde bir oyuncu için ödenen en yüksek ikinci bedel oldu. İlk sırada 9 mliyon Euro ile 2018-19 sezonunda Palermo'dan transfer edilen Antonino La Gumina yer alıyor.

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İtalyan devlerinin listesinde

Galatasaray, Vicario için devreye girerken bu transfer için elini çabuk tutması gerekiyor. 26 yaşındaki kalecinin bu ilgiye nasıl yaklaşacağı merak ediliyor. Çünkü kendisinin İtalyan devlerinden gelecek olası bir teklifi de bekleyebileceği aktarılmakta. Nitekim kendisiyle önemli takımların ilgilendiği ifade ediliyor.