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Galatasaray'da Fernando Muslera uçağı birbirine kattı iddiası! Parfümü kayboldu, arkadaşları şaka yaptı sandı ve...

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#Fernando Muslera#Parfüm#Uçak
Galatasarayda Fernando Muslera uçağı birbirine kattı iddiası Parfümü kayboldu, arkadaşları şaka yaptı sandı ve...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 08:17

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın maç dönüşü parfüm için uçağı birbirine kattığı iddia edildi. Uçakta parfümünün kaybolduğunu ve arkadaşlarının kendisine şaka yaptığını sanan Muslera, iddiaya göre duruma sinirlenerek arkadaşlarına bağırıp çağırınca gerginlik yaşandı. Ünlü futbolcuyu, kulüp yetkilileri sakinleştirdi.

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Galatarasay kaptanı Fernando Muslera, bugünlerde barut fıçısı gibi!

Sabah'ın haberine göre; yüksek kazanç vaadiyle bir banka çalışanına 1 milyon dolara yakın para kaptıran oyuncunun, bu durum nedeniyle üzgün ve gergin olduğu konuşuluyor.

Ünlü futbolcu geçtiğimiz günlerde de takım arkadaşlarıyla tatsız bir olay yaşadı. Efendi ve kibar kişiliği ile bilinen kaleci, takım uçağında 150 dolarlık parfümünü aradı ama bulamadı.

Kendisine şaka yapıldığını düşünen oyuncu, takım arkadaşlarından bazılarına durumu sordu ama istediği yanıtı alamayınca sinirlendi.

Bağırıp çağıran futbolcuyu kulüp yetkilileri sakinleştirdi.

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#Fernando Muslera#Parfüm#Uçak

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