Galatasaray'da Fernando Muslera kararı! Sözleşme görüşmeleri...

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Türk Milli Takımı’nın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçlar öncesi açıklanan aday kadroda, Galatasaray’dan 4 oyuncu yer aldı. İtalyan teknik adam Montella, SarıKırmızılı formayı giyen Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu’nu kampa çağırdı. Tecrübeli hoca ayrıca Galatasaray’ın sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Leicester’a kiraladığı, Adana Demirspor’dan eski öğrencisi Yunus Akgün’ü de geniş kadroya dahil etti.

Boey'dan yakın takip

Bayern Münih’e rekor bedelle, 30+5 milyon Euro’ya transfer olan Sacha Boey, Almanya’da henüz bekleneni veremedi. Ancak genç oyuncunun eski takımı Galatasaray’a olan ilgisi devam ediyor. Fransız futbolcu, Sarı-Kırmızılı kulübün yaptığı son idman paylaşımlarını ve takım arkadaşlarının gönderilerini tek tek beğendi.

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Galatasaray’ın 5+5 milyon Euro’ya Real Betis’e sattığı Cedric Bakambu, La Liga’da sadece 24 dakika süre alabildi. İmzayı attıktan sonra Alaves maçının son bölümünde oyuna giren tecrübeli santrfor, ardından Konferans Ligi’ndeki Dinamo Zagreb karşılaşmasına ilk 11’de başlayıp golünü de attı. Ancak bu maçta sakatlanan Bakambu, ligdeki son 3 karşılaşmada kadroya giremedi ve tedavi sürecine devam ediliyor.

Tete'nin önceliği Avrupa

Ülkesi Brezilya’dan transfer teklifleri almaya devam eden Tete, kendisiyle ilgilenenlere bir kez daha ret cevabı verdi. Genç yetenek, önceliğinin Avrupa’da kalmak olduğunu menacerine de bildirmiş durumda.

Beklenen sonuç çıkmadı

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray ile Fernando Muslera arasında gerçekleşen son kontrat görüşmelerinden de beklenen sonuç çıkmadı. 13 yıldır formasını giydiği Galatasaray’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Uruguaylı file bekçisiyle yapılan temaslar, başkan Dursun Özbek’in son talimatıyla kaldığı yerden devam etmişti.

Ancak taraflar orta yol bulamayınca, bir süre daha şampiyonluk yarışına konsantre olma kararı aldı. 37 yaşındaki eldivenle önümüzdeki haftalarda yeni bir görüşme daha gerçekleşecek.