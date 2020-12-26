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Futbol
Haber Giriş: 26.12.2020 - 15:04 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Feghouli'nin doğum günü kutlandı

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Galatasaray'da Feghouli'nin doğum günü kutlandı
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Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Feghouli'nin doğum gününün futbol takımının Trabzonspor maçı için kamp yaptığı otelde kutlandığı belirtildi.

Paylaşımda, teknik direktör Fatih Terim, oyuncular Arda Turan ve Ömer Bayram'ın 31 yaşına giren Feghouli'yi tebrik ederken çekilen fotoğraflar kullanıldı.

Galatasarayda Feghoulinin doğum günü kutlandı

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