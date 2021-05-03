Galatasaray'da Fatih Terim'i düşündüren detay! 40 milyon euro...

Ali Naci Küçük'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



- Fatih Terim'in bu dönemde başkanlık veya saha kenarından ayrılıp idari pozisyona da geçme gibi bir düşüncesi yok. Kulübü yönetmeyi de Terim'den beklemek kulübün çaresizliği olur.



- Hocaya telefon açan birçok isim oldu bunun için. Falcao ve Feghouli'nin sözleşmeleri, mevcut kadro maliyetinin 5'te 1'i neredeyse. Feghouli yaz döneminde Galatasaraylıların başını ağrıtacak bana göre. Fatih hocayla da ilişkilerinin soğuduğu görülüyor, antrenmanlarda da zayıf.



- Galatasaray'ı bekleyen bir tehlike var. Şu anda kadro maliyeti 55 milyon Euro. Pandemi kayıpları ve Bankalar Birliği anlaşması göz önüne alındığında kadronun kesinlikle küçülmesi lazım. 40 milyon Euro'ya inmesi gerekiyor bu maliyetin.

- Galatasaray'ın yerli stoperi yok. Keşke Ahmet Çalık kalsaydı diyenler oldu. Yönetim başarısız ama teknik heyette de başarısızlık var. Kadro hep geriye gitti. Gomis konusuna kadar dönebiliriz. Transferde yönetim ve Fatih hoca sınıfta kaldı.



- Galatasaray'da bir başarısızlık var. Ben bunu yönetim ve Fatih Terim'e eşit dağıtırım. Devre arasında İrfan Can hariç istediği her oyuncu alındı. 'İstediklerim alındı, bundan sonra başka bir Galatasaray göreceksiniz' dedi ama olmadı.



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