Galatasaray'da Fatih Terim'den sağlık durumu için açıklama: 'Operasyon ihtimali var'

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UEFA Avrupa Ligi'nde grubun son maçında Lazio ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

İstanbul’daki ilk maçtan önce, ‘Sadece bir izleyici olsam, kesinlikle bu maçı seçerdim’ demiştim. Burada, Lazio’ya duyduğum saygı kadar takımıma duyduğum güvenin de ifadesiydi bu. Onun da etkisi olmuştu.

KALİTEYİ YÜKSELTEN TAKIM

Galatasaray, oynadığı futbol ve vadettiği gelecekle birlikte Avrupa’da maçların kalitesini yükselten bir takım. Bu yüzden Marsilya’yla oynadığımız maç Avrupa Ligi'nde o gecenin maçıydı benim için.

PLAY-OFF MAÇI GİBİ OLACAK

Tarafsız bir izleyicinin, Lazio-Galatasaray maçının da o gün söylediğim konuyla örtüştüğünü görüyorum. Lazio ve Galatasaray’ın şu ana kadar başardıkları şeylerden sonra, yarın aşağı yukarı bizim adımıza bir play-off maçı gibi olacak.

SIKINTI OLMADAN DA GELEBİLİRDİK

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Biz buraya herhangi bir sıkıntı olmadan da gelebilirdik. Lokomotiv maçında çok kötü goller kaçırdık. O maçı kazansak garantilemiştik. Lazio çok ciddi pozisyona giren ve bitiricilik konusunda yetenekli bir takım. Beraberliğin de bizi avantajlı kıldığı bu noktada gecenin maçı olacağını düşünüyorum.

OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM

Gecenin maçı olacağına inanıyorum. Sanki play-off maçı oynayacağız. Şubat ayındaki maçı oynuyor gibiyiz aynı zamanda. Sanki bir Şampiyonlar Ligi grubu demiştim, öyle de devam ediyoruz açıkçası. Galatasaray, Roma’dan puanla dönmesi halinde grubu lider tamamlayacak. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Lazio’ya büyük saygı duyuyorum. Her geçen gün meslektaşım Sarri’nin oynatmak istediği futbol anlayışının oturduğunu da görüyorum. Dikkat etmemiz gerekecek.

OPERASYON İHTİMALİ VAR

Pazartesi günü başlayan ağrılarım, bağırsak sistemindeki ağrı şikayetlerim, daha sonrasında hastalığa dönüştü. Geceyi hastanede geçirmek zorunda kaldım. İlk olarak kimseyi endişelendirmek istemedim ve bir açıklama yapmanın erken olduğunu düşündüm. O arada tetkikler devam ediyordu. Sonrasında bazı operasyon ihtimali masaya konunca tekrar konuştuk. Rica ettim, ihtimallerin maçtan sonraya, daha doğrusu doktorlardan izin alarak antrenmana gittim. Sonra hastaneye döndüm. Bugün takımımla beraber oldum. Döndükten sonra ihtimallerden biri operasyon. Olabilir. Ancak, çok şükür iyiyim. Burada olduğum için mutluyum. Doktorlarla pazarlık edilmez ama bana izin verdiler. Allah'a şükür iyiyim.

UMARIM İLK TEDAVİYİ OYUNCULAR YAPAR

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Oyuncularım, bir hediye verirler mi? İnşallah. Onlar da üzüldüler tabii. Bir gün antrenman kaçırmış değilim. Gittim, çıkamadım. Bir de o var. Onlar da duydular. Oyuncularım, benle beraber Galatasaray camiasına da bir hediye verecekler. Samimi ve amatör bir sevgiyle hem kulübünü hem camialarını hem hocalarını hem başkanlarını hem de taraftarlarını seven futbolculara sahibiz. Umarım ilk tedaviyi maçtan sonra futbolcular yapmış olur bana

İTALYA BENİM İKİNCİ VATANIM

İtalya'da olmaktan son derece mutluyum. İtalya benim ikinci vatanım. Burada çok iyi ilişkilerim, dostlarım var. Çok sevdiğim bir ülke. Aşağı yukarı her hafta Serie A'dan bir maç izliyorum. Özellikle son yıllarda yeniden kalitenin artmasıyla müthiş bir lig oldu. Şampiyon karakterini taşıyan çok takım olmasıyla birlikte daha zevkli oluyor. Her zaman İtalya'da kendimi evimde gibi hissediyorum. Bu kadar yıl geçmesine rağmen İtalya'ya ayak bastığım andan şu ana kadar gösterilen sevgiyi gördükçe çok gururlanıyorum. Herkese nasip olacak bir şey değil. Bunu yaşamak lazım. İtalya'da olmak her zaman çok özel ve önemli.

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HAKEM PERFORMANSLARI HAKKINDA YORUM

Marsilya maçından önce de hakemlerle ilgili konuşmam yönünde beklentiler vardı. O gün, saha dışındaki konuların tur mücadelemizin önüne geçmesini istemediğim için detaylı yorumlarda bulunmamıştım. Önümüzde çok ciddi bir birincilik hedefi var. Buradan lider çıkmanın kulübümüz için, ülke futbolu için, prestij açısından, ek olarak ekonomik açıdan çok daha önemli sonuçları olacağına inanıyorum. Bu, bir meydan okumanın olumlu geri dönüşü.

BU KADAR KOLAY CEZA VERİLMEZ

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Bu konular hakkında konuşmam yönünde beklentiler olduğunu biliyorum. Sadece şu kadar söyleyebilirim; dünyanın hiçbir yerinde, oyunun en büyük aktörlerinden biri olan teknik direktörlere bu kadar kolay ve uzun ceza verilmez. Bu kadar ağır men cezaları çıkmıyor. Uluslararası bir platformda olduğumuzda daha değişik oluyor. İngiltere’deki büyük maçlarda hocalar arasında olan resmen kavgalar var, araya girenler var… Kimsenin ceza aldığını görmüyoruz. Kimse ceza vermek için yaklaşmıyor. Onlar bizde olsalardı, ikisi de 5-6 maçtan aşağı almazlardı. Derbi oynuyorsunuz, diyelim ki rakip sahadasınız, 50 bin kişinin içinde çıkıp seyredeceksiniz. Yoksa 4 maç ceza yersiniz. Saçma sapan bir madde. Ben orada böyle cezalar görmüyorum.

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EN SON ALKIŞTAN ATILDIM

Şöyle bir yanlış anlaşıma çıkmamalı, biz kimsenin tolerans görmesini istemiyoruz. Bir olayın sonucuna bakarken, o olayın oralara neden geldiğini de iyi bilmek lazım. Ben, en son alkıştan atıldım. Önce çizgiye bastım, sonra alkıştan atıldım. Ben, hayatım boyunca yaşadığım hiçbir şeyi kimseden gizli yaşamadım. Son 50 senedir, milyonların gözü önünde yaşıyorum. Hiç gizli saklı bir şeyim yok. Bir şey yaptıktan sonra da yaptım diyorum. Bunu görmeyin demiyorum.

BİZ ARTIK ŞAŞIRDIK

Anlatılacak çok şey var. Karagümrük maçında bana ceza veren temsilciyi, Hatayspor maçına gönderiyorsunuz, sonra Fenerbahçe maçına gönderiyorsunuz. Refik Emre diye biri. Sormak lazım, başka kimse yok mu? Yaşar Kemal, Ümit Öztürk, Bahattin Şimşek. Son 3 maç. Kimseye böyle trio gelmiş midir? Biz artık şaşırdık. Her dakika bize bir kural anlatıyor. Dirseğe kadar olursa bilmem ne, aşağıya gelirse bilmem ne… Bu VAR, hataları azaltın diye.

TEKNİK ADAMLARLA KONUŞMAKTAN KORKMAYIN

En kolayı, ben yapmadım, yanlış anlaşıldım demek. Biz böyle de demiyoruz. Ben bunu yapamam zaten. Hepsinin bedelini öderim, ödüyorum da. Ancak hiçbir şeyi unutmam. Hiçbirini de unutmam. Bakın, ben Marsilya maçından sonra maçın hakemi için ne dedim? Müthiş bir hakem iletişimi, yönetimi dedim. Yeri gelince herkese söylüyoruz. Onların, sizin görüşlerinizi dinleyip, size değer vermesi önemli. Önemli olan bu. Yoksa herkes hata yapıyor. Biz de hata yapıyoruz. Orada sıkıntı yok. Marsilya maçının ilk devresinde, hakem, gol pozisyonunda Cicaldau’nun önünde durdu. %100 golümüzü önledin dedik. ‘Üzgünüm, kötü bir şans’ dedi. Bunun üstüne ne diyebilirsiniz. İnsan başka bir duygu içine giremiyor zaten.Teknik adamlarla, futbolcularla konuşmaktan korkmayın. Konuştuğunuzda hadise aşağı iner. Biz teknik direktörler, oyuncularla birlikte, yaşam kalitesi 90 dakikada çizilen insanlarız.

BERABERLİK BİZE YETİYOR AMA...

Beraberlik bize yetiyor ama o felsefeyle çıkmayacağız. Kazanmak için oynayacağız. Her yerde kazanmak isterim. Beraberliğin bizi lider yaptığı ortamda, beraberliği kafasına koyan bir takım olamayız. Öyle olursa kaybederiz.

SARRI'YE ÇOK SAYGI DUYUYORUM

Sarri’nin benim için söyledikleri, ‘Adeta ilham kaynağı’ dediniz… Kendisine çok saygı duyuyorum, başarısını kanıtlamış büyük bir hoca olarak görüyorum. Oynattığı futbolu zevkle her zaman izlemeye çalışıyorum, kendisini her zaman en iyi yerlerde görmek istiyorum. İyi de bir dostum. Yarın bakalım ne olacak. Bir tek şey Lazio ve Galatasaray için önemli. Şu anda iki takım da garantiledi. Bunu sahaya yansıtırız veya yansıtamayız, oyuncularıma Lazio analizi yaparken son cümlem şu oldu: Play-off maçı oynuyoruz.