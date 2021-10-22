Galatasaray'da Fatih Terim'den Lokomotiv Moskova maçı yorumu: 'Acelemiz yoktu'

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UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek gruptaki liderliğini sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in sözleri;

Acelemiz yoktu. Bu sloganla bütün çalışmalarımızı yaptık çünkü mağlup olmamak önemliydi, galip gelmek çok daha iyiydi. Berabere bitse de avantajlı olacaktık, o yüzden acele etmeden aklımızdakileri uyguladık

GECENİN GOLÜ OLUR BENCE

Güzel bir gol attık, tam da istediğimiz gibi. Bu gecenin golü olur bence.

BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Tecrübeli veya genç ayrımı yapmaksızın bütün oyuncularım iyi bir takım olmada ısrarcılar. Tecrübelileri çıkarıyoruz gençleri alıyoruz, onlar gereğini yapıyorlar. Her geçen gün de onların tecrübelenmesi bizim için çok değerli.

İYİ GİDİYORUZ, FARKLI GİDİYORUZ

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Rakiplerimizin berabere kaldığı gecede bizim 7 puana ulaşmamız... Şimdi Lokomotiv'le İstanbul'da oynayacağız. Kolay değil ama iyi gidiyoruz, farklı gidiyoruz. Bundan da son derece memnunum.