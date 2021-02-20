Galatasaray'da Fatih Terim'den Alanyaspor sonrası flaş sözler! 'Tuzağı bertaraf etmenin mutluluğu...'

Süper Lig'de Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Bir defa kendi karakterimizin dışında bir oyun oynamak istedik. İkinci yarıda bazı şeylere mecbur kaldık. Herhangi bir açık vermek istemedik. 2 stopere de müsaade ettik oynamalarına. İkinci bölgede sağlam durduk. Kendimize göre sağlam durduk

HAKEMLERLE BERABERE KOPARAMADIK

Hem golü, hem de pozisyonları bulduk. Oyunun ilk yarıda kopması gerekirdi, koparamadık. Hakemlerle beraber, beraberce koparamadık oyunu.

BİR TUZAĞI BERTARAF ETMENİN MUTLULUĞU...

Gol yiyebilirdik. Çok pozisyona girip kaybettiğimiz puanların dengelendiğini düşünüyorum bazen böyle olduğunda. Çok kritik bir yerde, çok kritik bir 3 puan aldık. Bir tuzağı daha bertaraf etmenin mutluluğu içerisindeyim.

İkinci yarıda topu Alanyaspor'a bıraktık. Daha doğrusu bu istem dışı oldu, topu tutamadık. Çok iyi oynayıp, çok pozisyona girip kazanamadığımız maçların dengelenmesi gibi görüyorum. Çok kritik bir galibiyet aldık. 6 tane pozisyonumuz varsa 4'ü %100 bunların.

HAYRETLER İÇERİSİNDEYİM

Kırmızı kart pozisyonu. Luyindama'nın kafasına değil, ayağın nereye baktığına kalkmak lazım. Derbide de oldu. Ben çıkıp kırmızı kart dedim. Genç bir hakem veriyorsunuz. 4. hakemi de genç veriyorsunuz. Ceza almak istemiyorum. Daha önce pek Süper Lig'de görmeye alışık olmadığım bir hakem. VAR'a da Süper Lig tecrübesi olmayan bir hakem veriyorsunuz. Bu nasıl bir anlayıştır. Haftanın en kritik maçı bu. Ben hayretler içerisindeyim. Genç hakemler olmalı, hiç itirazımız yok. Bari bir tarafı tecrübeli, olayları doğru görecek biri olsa. İkinci sarı yok, kırmızı yok, penaltı yok. Ben bunları pek dillendirmem. Bir tuzağı daha bertaraf etmek zorunda kaldık. Ondan dolayı da mutluyum. Bu kadar tartışılır pozisyonlar olmamalı. Net söylüyorum. Size penaltıdır, bana değildir, kırmızıdır, değildir. Bunlara itirazım yok. Bu nedir arkadaş!"

CEZA YEMEK İSTEMİYORUM

Allah büyük. Tzavellas, ilk yarı benim önümde kart yiyor. Atlıyor, eline çarpıyor. 4. hakemin 1 metre önünde. Çarpmadı diyor. Oyunun kaderi arkadaş. Biz aynı şekilde eksilmesek amenna. Alanya 1. maçta Etebo atılmadı mı, bakın sarı kartlara, bunun yarısı kadar değil. Bir şey istemiyoruz, herkes için adalet! Hiç hoş bir manzara değil. Kısa kesiyorum. Ceza yemek istemiyorum. Zaten kolluyorlar! Biz her yerde herkesi yenebiliriz. Sonuçta Galatasaray'ız! Psikolojik olarak, zirvede kalmak hepimizin istediği bir şeydi