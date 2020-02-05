Galatasaray'da Fatih Terim, Alanyaspor maçında rotasyona gitti

Sarı-kırmızılı teknik adam, Süper Lig'de son oynanan Hes Kablo Kayserispor müsabakasının ilk 11'inden sadece 3 ismi Aytemiz Alanyaspor karşısında sahaya sürerken, 8 değişiklik yaptı.

Galatasaray'ın Kayserispor maçı 11'inden Muslera, Mariano, Donk, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük, Alanyaspor karşısında yedek soyundu.

Bu oyuncuların yerine, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz, Sekidika, Taylan Antalyalı, Onyekuru ve Lemine başlangıç kadrosunda yer aldı.



Rumen oyuncu Florin Andone, uzun süreli sakatlığı sonrası yedekler arasında şans beklerken, yeniden takıma dönen Onyekuru ise ilk kez 11'de sahaya çıktı.



- Alanyaspor'da 4 değişiklik



Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'deki BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasına göre 4 değişikliğe gitti.

Welinton, Campos, Salih Uçan ve Junior Fernandes'i yedek soyunduran Bulut, Kaan Kanak, Bammou, Ceyhun Gülselam ve Efecan Karaca'yı sahaya sürdü.

Van'daki çığ faciasında hayatını kaybedenler için maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

Her iki takım taraftarları, maça yoğun ilgi gösterdi. 10 bin 842 kişilik statta tribünlerin büyük ölçüde dolduğu gözlendi. Öte yandan, Alanyaspor'un Norveçli taraftarları, maç öncesi Galatasaraylı oyuncu Martin Linnes'e çiçek verdi.