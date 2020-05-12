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GeriFutbol Galatasaray'da Fatih Terim 59 gün sonra özel izinle sahada!
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Futbol
Haber Giriş: 12.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Galatasaray'da Fatih Terim 59 gün sonra özel izinle sahada!

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Galatasaray'da Fatih Terim 59 gün sonra özel izinle sahada!
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66 yaşındaki çalıştırıcı, pandemi nedeniyle 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkma yasağı bulunduğu için özel izinle Florya Tesisleri’ndeki yerini aldı.

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağının duyurulmasının ardından Galatasaray, takım halinde çalışmalarına başlarken Kovid-19 teşhisi konan ve bu virüsü yenen teknik direktör Fatih Terim geçirdiği rahatsızlık sonrasında ilk kez sahada yer aldı.

Tecrübeli teknik adam
tam 59 gün sonra sarı kırmızılı takımın başında antrenmana çıktı. Son olarak 15 Mart’ta oynanan Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kırmızılı takımın taktik antrenmanında yer alan Terim uzun bir aranın ardından yeşil sahaya adımını attı.

Pandemi nedeniyle 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı bulunduğu için 66 yaşındaki çalıştırıcı özel izinle Florya’daki yerini aldı.

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